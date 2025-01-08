На уборку снега в Казани в 2025 году потратят 175 млн рублей

В Казани выделят 175 млн руб. на уборку и плавление снега в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Стоимость приемки и утилизации одной тонны снега составит 250 руб., что выше, чем в прошлом году, когда цена была 200 руб. Работы должны выполняться круглосуточно и без перерывов, а подрядчик обязан обеспечить бесперебойную работу объектов и высокое качество услуг на протяжении всего срока контракта до конца 2025 года. В случае увеличения объема снега подрядчик должен организовать временное складирование на прилегающих территориях и очищать снег от крупногабаритного мусора и посторонних предметов.

Планируется заключить пять муниципальных контрактов с Комитетом внешнего благоустройства Казани, администрацией Советского района, администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, администрацией Кировского и Московского районов и администрацией Вахитовского и Приволжского районов.

Влас Северин