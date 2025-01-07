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В Крыму национализированную базу отдыха Wild Family продают за 289 млн рублей

Базу отдыха Wild Family в поселке Черноморское в Крыму ГУП РК «Черноморнефтегаз» выставил на торги за 289,1 млн руб. Об этом сообщается на портале «ГИС. Торги».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

База отдыха расположена по улице Парковая, 5М. В состав лота входят 152 нежилых зданий площадью от 80 до 2,4 тыс. кв. м. Кроме того, единым лотом на торги выставлены автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией, а также посудомоечная машины, беседка, летняя площадка и сцена на базе отдыха.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 января 2025 года, торги назначены на 21 января. Шаг аукциона — 14,4 млн руб. (5% от начальной суммы).

Имущество находится в собственности Республики Крым, согласно постановлению Совета министров Республики от 11 ноября 2014 года № 438 «О согласовании отчуждения недвижимого имущества из собственности Республики Крым».

Wild family — это база отдыха на море для взрослых и детей, которая находится в экологически чистом месте Крымского полуострова, недалеко от мыса Тарханкут. База отдыха площадью 12 га имеет собственную озелененную территорию, сауну, тренажерный зал, площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис и пинг-понг. Также туркомплекс предлагает программы дайвинга и виндсерфинга с выездом на мыс Тарханкут.

Тат Гаспарян

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