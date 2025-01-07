Более 5 тысяч участников СВО и членов их семей в Башкирии отдохнули в санаториях

В Башкирии 5,16 тыс. участников СВО и членов их семей получили санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба правительства республики. Данный вид поддержки предоставляет министерство земельных и имущественных отношений региона. Участники военной спецоперации могут на выбор отдохнуть в санатории самостоятельно, поделить курс лечения с близкими или передать право на лечение супругу, родителям или усыновителям.

«Участники СВО имеют возможность самостоятельно выбрать санаторий и забронировать путевку для прохождения лечения,— отметила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. — Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 14 дней для одного родственника или семь дней для двоих». По ее словам, родственники участников СВО, погибших или пропавших без вести, имеющих регистрацию в Башкирии на момент призыва, могут воспользоваться правом на однократное получение санаторно-курортного лечения.

Участники СВО и их родственники могут пройти санаторно-курортное лечение в 15 санаториях, в том числе «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Карагай».

Майя Иванова