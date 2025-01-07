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Стоимость проезда в общественном транспорте Сарапула вырастет до 45 рублей

С 11 января 2025 года в Сарапуле поднимут цену за проезд в общественном транспорте до 45 руб. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Поднятие цены за поездку в общественном транспорте обосновывается ростом цен на газомоторное топливо, горюче-смазочные материалы и запасные части, а также запланированным обновлением автопарка.

Напомним, 5 октября стоимость проезда на городских автобусах Сарапула выросла до 40 рублей.

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