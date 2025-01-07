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В Казани пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры

В Казани пожарные спасли 60-летнего мужчину из горящей квартиры в девятиэтажном доме на улице Мавлютова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло на втором этаже жилого дома. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали мужчину с помощью дыхательной маски. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 10 кв. м, потушив горевшие вещи и мебель.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Анар Зейналов

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