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Число жертв теракта в Магдебурге возросло до шести

Число погибших в результате наезда автомобиля посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге возросло до шести. Как сообщает немецкое издание DPA, 52-летняя женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Фото: Axel Schmidt, Reuters

20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге злоумышленник намеренно направил свой автомобиль в толпу. В результате пострадало более 200 человек. Жертвами атаки стали пять человек — ребенок и четыре женщины. Власти назвали произошедшее терактом.

За рулем автомобиля был 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. В 2006 году мужчина переехал в Германию, в 2016-м получил статус политического беженца. По сообщению Der Spiegel, на родине он обвинялся в работорговле. Аль-Абдулмохсен работал психиатром и активно вел соцсети, где часто критиковал ислам.

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