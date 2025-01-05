Рождественские богослужения проведут во всех храмах Екатеринбурга

В Екатеринбурге на празднование Рождества Христова запланированы праздничные литургии во всех храмах города. В ночь с 6 на 7 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, которое начнется в 23:30. 7 января в 16:00 пройдет Великая вечерня с чином поздравления. Трансляция богослужений будет доступна на православном телеканале «Союз» и ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Праздничные литургии также состоятся в других храмах Екатеринбурга, включая Храм Рождества Христова (ул. Машиностроителей, 4 «а»), Вознесенское архиерейское подворье (ул. Клары Цеткин, 11), Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Вильгельма де Геннина, 61), Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова, 244)

С 7 по 12 января в Храме-памятнике на Крови пройдут Рождественские елки для детей от 5 до 12 лет. Программа включает сказку «Рождественский подарок» и выступления артистов Екатеринбургских театров, а также игры, подарки и хоровод.