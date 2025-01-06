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Замминистра лесного хозяйства Башкирии Ильгизу Фаткуллину оставили штраф в силе

Кировский райсуд Уфы оставил в силе наказание заместителю министра лесного хозяйства Башкирии Ильгизу Фаткуллину. В августе региональное управление ФАС признало его виновным в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ) и оштрафовало на 20 тыс. руб., говорится в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, причиной к разбирательствам послужило соглашение, заключенное местным Центром предупреждения и тушения лесных пожаров (подчиняется минлесхозу) с тремя коммерческими организациями, как с единственными исполнителями. Цель госконтракта — уничтожение непарного шелкопряда на территории Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Кананикольского, Кугарчинского и Хайбулинского лесничеств, где позже ввели режим чрезвычайной ситуации. Для реализации цели из бюджета выделили 65 млн руб.

В своей жалобе Ильгиз Фаткуллин указывал, что УФАС не установило причинно-следственную связь между действиями ведомства и введением в Башкирии режима ЧС.

Оставляя штраф в силе, суд установил, что «все фактические обстоятельства по делу, подлежащие доказыванию, установлены верно».

Венера Хисамова

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