За полтора года иноагентам назначили 620 штрафов на 25 млн рублей

Суды России за последние полтора года вынесли 620 штрафов на общую сумму 25,8 млн руб. для лиц, признанных иностранными агентами, сообщили в судебном департаменте при Верховном суде. К ответственности привлекли 471 физическое лицо, 70 юридических лиц и 67 должностных лиц организаций.

«В 2023 году вынесено 368 решений о назначении штрафа по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) на общую сумму 15 млн 172 тыс. руб., в первом полугодии 2024 года (данные за весь 2024 год будут обобщены весной) по этой статье назначено 252 штрафа на общую сумму 10 млн 641 тыс. руб.»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Из этих сумм взыскано или добровольно уплачено 3,9 млн руб.

За этот же период российские суды назначили 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Общая сумма штрафов достигла почти 30 млн руб. Из них было добровольно уплачено или принудительно взыскано 16,4 млн руб.

В 2023 году к ответственности по таким статьям привлекли 66 физических лиц, 26 должностных и 14 юридических лиц. За первую половину прошлого года — 59 физических лиц, 18 должностных и 13 юридических. Среди привлеченных оказались 12 иностранцев, им суд назначил выдворение из страны. Семерым из них назначен административный арест на 15 суток.