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Коммерсантъ FM
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При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Красный Октябрь—Чайки пострадал мужчина. Его с минно-взрывной травмой и вывихом плеча доставили в Октябрьскую районную больницу.

«После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Информация о последствиях уточняется»,— сказано в сообщении губернатора в Telegram.

По информации Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области. В результате атак пострадало пять человек, в четырех муниципалитетах зафиксированы различные повреждения.

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