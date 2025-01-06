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обновлено 12:12

В Ростовской области ожидаются морозы до -11 градусов на Рождество

На Рождество, в ночь на 7 января, в Ростовской области прогнозируются морозы. Местами температура воздуха опустится до –11 градусов . Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным синоптиков, на Рождество в регионе ожидается мокрый снег и сильный ветер. Порывы могут достигать 14 м/с. Также местами ожидается туман и гололед из-за резкого перепада температуры.

Днем температура воздуха будет составлять около 0…+5 , на юге региона столбик термометра покажет до +8. Вечером температура воздуха опустится до -5...0, местами — до -11.

На следующий день, 8 января, погода будет аналогичной.

Анастасия Казуков

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