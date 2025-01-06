Team Talk: Криштиану Роналду может завершить карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, рассматривает завершение карьеры в качестве одного из трех вариантов развития событий, пишет портал Team Talk со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По информации собеседников портала, футболист также может продлить контракт с «Аль-Насром», который истекает в конце июня 2025 года. Он может попросить об усилении команды новыми подписаниями, чтобы победить в азиатской Лиге чемпионов, отмечают источники.

В качестве альтернативы Криштиану Роналду может вернуться в Португалию или закончить профессиональную карьеру, говорят собеседники. По их словам, уйти на пенсию нападающий может после того, как возглавит сборную Португалии на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Однако в случае если «Аль-Наср» победит в Лиге чемпионов АФК, то футболист может задуматься о досрочном завершении карьеры, подчеркивает портал.

Криштиану Роналду 39 лет. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. По итогам 2024 года занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.