Суд рассмотрит наличие у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции

Суд в Льеже сегодня начнет рассматривать вопрос о юридическом иммунитете у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом ТАСС рассказал инициировавший иск бельгийский общественный активист Фредерик Бальдан. В адрес чиновницы ранее прозвучали обвинения в коррупции при закупке в конце 2020 года вакцин от COVID-19 на сумму свыше €35 млрд, произведенных компанией Pfizer. Сделка была заключена без предварительного согласования со странами ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

Собеседник агентства высказал мнение, что госпожа фон дер Ляйен не имеет обозначенного иммунитета, так как превысила свои полномочия. Адвокат Диан Прота добавила, что даже если суд согласится с доводами прокуратуры ЕС и признает наличие иммунитета у главы ЕК, истцы будут добиваться его лишения через суд. По словам адвоката, подобные прецеденты в истории Евросоюза уже имели место. По словам адвоката, обвинение в отношении госпожи фон дер Ляйен поддерживают около 1 тыс. жителей стран ЕС, сред которых люди, потерявшие близких или пострадавшие от вакцинации препаратами, не прошедшими клинические испытания.

Первое заседание по иску прошло 17 мая 2024 года, и суд подтвердил свою юрисдикцию и заявил, что дело не должно быть передано Европейской прокуратуре. Второе заседание, намеченное на 6 декабря, было сорвано из-за встречного запроса прокуратуры ЕС об иммунитете у Урсулы фон дер Ляйен.