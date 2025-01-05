В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель сельхозтехники

В Белгородской области на участке дороги Черемошное—Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате удара был ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в больницу Белгорода.

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Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова В Белгородской области дрон атаковал трактор

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков заверил, что пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая помощь. Он также опубликовал фотографию сельхозтехники, которая загорелась после атаки дрона.

Согласно ежедневной сводке господина Гладкова, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 27 боеприпасов и 26 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали два человека: у женщины диагностирована минно-взрывная травма, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и рук.