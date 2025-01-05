Диверсии и взятки

Ярославские суды в прошедшем году рассмотрели большое количество резонансных дел. Приговоры услышали экс-управляющий операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ Илья Гофтман, бывший директор агентства по аренде земельных участков Алексей Тарбаев и бывший сатанист Николай Оголобяк. Наказания получили виновники смертельных аварий, мошенники и капитан теплохода. Новым явлением стали приговоры по статье «Диверсия». О наиболее громких приговорах — в материале «Ъ-Ярославль».

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Аварии на суше и воде

Таран автобуса

В сентябре суд вынес приговор 31-летней жительнице Рыбинска, ставшей виновницей ДТП – ее автомобиль пробил при столкновении салон рейсового автобуса, В результате чего пострадали два пассажира. Суд установил, что водитель машины Volkswagen Arteon превысила скорость и не справилась с управлением. Виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области ДТП в Рыбинске

Фото: Прокуратура Ярославской области

Вину подсудимая признала. Ее осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения». Водителю назначили 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Она также не сможет сесть за руль на протяжении трех лет. Наказание отсрочили из-за беременности подсудимой — до достижения ребенком 14 лет.

«Москва» налетела на пирс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплоход врезался в берег в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Теплоход врезался в берег в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Капитан пассажирского теплохода «Москва-208» заплатит штраф в 150 тыс. руб. за столкновение судна с пирсом. Приговор по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) ему вынесли в ноябре. Как установил суд, летом 2023 года капитан во время рейса перестал управлять судном, «самовольно и безосновательно, ссылаясь на возникшую техническую неисправность рулевого управления». Теплоход, на котором находились 116 пассажиров, въехал в пирс. Один из пассажиров получил многочисленные переломы, пострадали еще трое человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Принудительные работы за смерть ребенка

Летом 2024 года в Угличе произошло ДТП, в котором погибла 4-летняя девочка. На перекрестке улиц Свободы и Ярославской 46-летний водитель «ВАЗа» сбил ребенка. Девочка переходила дорогу вместе с бабушкой и мамой. Испугавшись приближающегося автомобиля, взрослые побежали в разные стороны, а удар машины пришелся в ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Угличе

Фото: СУ СК России по Ярославской области Авария в Угличе

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Как установили следователи, водитель превысил допустимую скорость, мог затормозить, но этого не сделал. Его осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю назначили 3 года лишения свободы, однако наказание сразу заменили на принудительные работы на такой же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Он также лишен права садиться за руль на 3 года. В пользу родственников погибшей взыскан 1 млн руб.

Экономические преступления

Суд не согласился с банкиром

В марте 2024 года Кировский районный суд Ярославля приговорил экс-управляющего операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ Илью Гофтмана к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гофтман в зале судебного заседания

Фото: Ярославский областной суд Илья Гофтман в зале судебного заседания

Фото: Ярославский областной суд

Как посчитало обвинение, Илья Гофтман незаконно разгласил региональным органам власти информацию о кредитном соглашении между банком и АО «Кондор-Эко», «с целью поднятия личного авторитета среди представителей органов власти». Также он обвинялся в том, что дал указание сотрудникам банка требовать от юрлица в качества залога акции организации.

Как сообщали в суде, результатом этих действий стал срыв заключения группой компаний сделок, что принесло группе ущерб в 16 млн. Сам Гофтман себя виновным не считал. Он пояснял, что действовал в интересах банка. По его мнению, ущерба не было: предприятие исполнило контракт и получило выручку, банк получил возврат кредита и процентов. Приговор был обжалован защитой Ильи Гофтмана, но оставлен без изменений.

Коммерческая тайна «ЯНОСа»

В декабре 2024 года Красноперекопский районный суд Ярославля приговорил руководителя группы закупок материально-технических ресурсов тендерного комитета ПАО «Славнефть-ЯНОС» к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Его признали виновным в разглашении коммерческой тайны и незаконном получении денег.

Суд установил, что с 2022 по 2023 год руководитель незаконно разглашал третьим лицам информацию об участниках тендеров, которые проводил завод, за что получал от них деньги. Руководитель вину признал. Также ему назначен штраф в размере 1,5 млн руб., еще столько же с него взыскали в пользу государства. Фамилия топ-менеджера не называлась.

Мошенничество на «Автодизеле»

В декабре 2024 года Дзержинский районный суд Ярославля осудил двух менеджеров ПАО «Автодизель» за мошенничество. Суд установил, что начальник управления обеспечения товарно-материальных ценностей Дирекции по логистике ПАО «Автодизель» Александр Смирнов предложил контрагенту за вознаграждение помогать в заключении договоров поставки продукции и ускорении выплат. Таким образом Смирнов за год получил от директора компании-контрагента 1,3 млн руб.

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Опасаясь, что схему раскроет его подчиненный, Смирнов предложил начальнику отдела обеспечения комплектующими изделиями Анатолию Звонареву помогать в создании видимости влияния на заключение договоров за половину вознаграждения. Таким образом подсудимые получили еще 900 тыс. руб. Как установил суд, указанные сотрудники завода не могли влиять на заключение договоров, поэтому суд квалифицировал их действия как мошенничество. Свою вину в суде они признали. Обоим назначили условные сроки, в доход государства с них взыскали 2,2 млн руб.

Обман дольщиков «Нового Ярославля»

В декабре был вынесен приговор гендиректору ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслану Селезневу. Суд установил, что с 2014 по 2017 год Селезнев заключал с жителями договоры долевого участия на строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в районе деревне Губцево. В это же время гендиректор заключил с банком договоры об открытии кредитных линий на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Селезнев

Фото: Алла Чижова Руслан Селезнев

Фото: Алла Чижова

В 2017 году стройка остановилась: обязательства перед дольщиками и банком Селезнев не выполнил, а деньги, как решил суд, истратил на личные нужды. Ущерб 142 участников долевого строительства оценили в 180 млн руб., банка — 216 млн руб. Селезнев был признан виновным в мошенничестве, суд назначил ему 3 года колонии общего режима. Дольщики получили компенсации от государства.

Дела сотрудников властных структур

Злоупотребление полномочиями

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Ярославля приговорил экс-директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Юрия Лазарева к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период.

Суд посчитал, что в 2022 году Лазарев организовал приемку некачественных и выполненных не в полном объеме работ по ремонту подъездов к социальным объектам в рамках федеральной программы. Следствие установило, что таким путем директор хотел скрыть отсутствие контроля за проводимыми работами. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб составил 1,5 млн руб., его Лазарев возместил в добровольном порядке.

Незаконное мировое

В ноябре Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему директору МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» Алексею Тарбаеву. Следствие установило, что Тарбаев, занимая пост директора, заключил три договора аренды участков под строительство многоэтажек с ООО «Гранд-М». После чего он подписал с компанией незаконное мировое соглашение, которым освободил организацию от оплаты аренды за первые два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тарбаев

Фото: мэрия Ярославля Алексей Тарбаев

Фото: мэрия Ярославля

В итоге бюджет Ярославля потерял 60 млн руб. Тарбаев был уволен, когда в мэрию поступила информация из спецслужб. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий он получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Взятка в ПАТП

Бывший начальник производственно-технического отдела АО «ПАТП-1» Ярославля (принадлежит мэрии) Сергей Рачил в апреле был осужден за получение взятки. Он получил 340 тыс. руб. за содействие в заключении договоров между предприятием и коммерческой организацией на поставку товаров и ускорение оплаты договоров.

Рачила приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывший сотрудник должен выплатить штраф в размере полученной взятки. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 5 лет. Взяткодатель приговорен к 3 годам лишения свободы, со штрафом в 1,7 млн руб.

Приговоры за экстремизм

Чиновница готовила теракт

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Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнюю Веронику Нетунаеву к 6 годам лишения свободы за подготовку теракта. Подсудимая работала в юридическом отделе администрации Углича. По данным ФСБ, по заданию украинских спецслужб она собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта. В ходе обысков у нее изъяли средства связи с перепиской с украинским куратором, они обсуждали планируемое преступление. Приговор вынесли спустя полгода после задержания.

Диверсия на железной дороге

В декабре Ярославский областной суд приговорил 19-летнего Владимира Правдухина к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении двух эпизодов диверсии (ч.2 ст. 281 УК РФ).

Суд установил, что Правдухин за вознаграждение согласился на предложение неизвестного в мессенджере поджигать объекты топливно-энергетического комплекса. 26 декабря 2023 года он поджег трансформатор на тяговой подстанции железнодорожной станции «Филино» в Ярославле, чтобы остановить движение поездов.

На следующий день он поджег трансформаторную подстанцию на улице Мельничной в Ярославле для прекращения электроснабжения в многоквартирных домах. При этом денег он так и не получил. Он признал свою вину в поджогах, но заявил, что не имел диверсионного умысла.

Пытались поджечь вышку связи

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В июле два 19-летних ярославца осуждены за попытку поджога телекоммуникационной вышки в Дзержинском районе. Их задержали сотрудники органов безопасности недалеко от самого объекта, с собой у молодых жителей города была зажигательная смесь. Обоих суд признал виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (Террористический акт). Инициатор получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, соучастник — 6 лет и 7 месяцев. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а потом их переведут в колонию строгого режима.

Поджог релейного шкафа

21-летнего Ивана Догонова и 20-летнего Константина Маслова из Рыбинска суд признал виновными по статье «Диверсия» (ч. 2 ст. 281 УК РФ). По версии следствия, 14 декабря 2023 года обвиняемые по заданию украинских спецслужб купили бензин и подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Рыбинском районе. Целью поджога в УФСБ назвали остановку железнодорожного движения и нанесение ущерба России. Сам поджог подсудимые засняли на камеру и отправили видео куратору. Вознаграждение составило 15 тыс. руб. Суд приговорил Догонова к 14 годам лишения свободы, Маслова — к 12.

Политический вандализм и экстремизм

Рыбинский суд вынес приговор 43-летнему местному жителю за участие в деятельности экстремистской организации и вандализм по мотивам политической ненависти. Подсудимый сделал несколько надписей, осуждающих СВО, на остановках, зданиях и памятнике. Камеры видеонаблюдения засняли, как он наносит надписи на постамент самолета на Скомороховой горе в Рыбинске, а также на колесо шасси самолета.

Рыбинца приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 10 месяцев. Также он на протяжении двух лет лишен права заниматься общественной, политической, культурно-массовой деятельностью, принимать участие в митингах, акциях, массовых спортивных мероприятиях.

Криминал и наркотики

От убийств к наркосбыту

10 лет лишения свободы получил за покушение на сбыт наркотиков ранее осужденный за ритуальные убийства Николай Оголобяк. Как установил суд, он купил в интернете партию наркотических средств, затем расфасовал вещества с целью дальнейшего сбыта. Спрятать наркотики в тайники подсудимый пытался в центре Ярославля на улице Комсомольской, но был задержан полицией.

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Оголобяк ранее был осужден на 20-летний срок лишения свободы по делу об убийствах нескольких человек бандой сатанистов, однако в 2023 году отправился из колонии на СВО и был помилован. После возвращения в Ярославль он рассказывал журналистам, что не собирается совершать новых преступлений.

Полтонны запрещенных веществ в пошехонских лесах

Житель Подмосковья Сергей Жуков получил 15 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима за производство 364 кг наркотиков и хранениЕи 224 кг прекурсоров. Его нарколаборатория была выявлена на территории Ярославской области в Пошехонском районе.

В 2022 году Жуков согласился на предложение неустановленных лиц заняться производством наркотиков. Для этих целей он купил дом в деревне Старое Давыдовское. До апреля 2023 года он производил там запрещенные вещества, пока деятельность подпольной лаборатории не пресекли сотрудники ФСБ. Жуков вину признал. Дом и участок, где производились наркотики, а также автомобиль подсудимого суд изъял в доход государства.

Алла Чижова