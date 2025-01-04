Полина Кудерметова начинает и выигрывает

Одним из главных сюрпризов первой недели нового теннисного сезона стало успешное выступление 107-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой на Brisbane International — турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,5 млн. Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и дошла до решающей стадии, одолев по ходу дела свою соотечественницу Дарью Касаткину, входящую в топ-10, и украинку Ангелину Калинину. В воскресенье в финале Кудерметова сыграет с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, которая сегодня переиграла россиянку Мирру Андрееву.

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Выступление Полины Кудерметовой в Брисбене стало главной неожиданностью первой недели календаря WTA. Теннисистка, которая начала этот год за пределами первой сотни мирового рейтинга, дошла до финала довольно престижного и представительного состязания, в котором приняли участие сразу десять представительниц топ-20 во главе с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Полину Кудерметову, которая ранее никогда не входила в топ-100, нельзя назвать слишком уж молодой теннисисткой. Ей уже 21 год, и она старше не только полуфиналистки прошлогоднего Roland Garros Мирры Андреевой, которая в свои 17 лет по-прежнему остается самой юной в первой сотне, но и, например, 20-летней Дианы Шнайдер.

Фамилия нынешней возмутительницы спокойствия в Брисбене хорошо известна благодаря ее старшей сестре Веронике Кудерметовой — четвертьфиналистке Roland Garros 2022 года и бывшей девятой ракетке мира в одиночном разряде, которая после неудач прошлого сезона, связанных в том числе с травмами, находится в рейтинге лишь на 72-м месте. К слову, в ближайший понедельник Полина Кудерметова впервые окажется там выше Вероники, ведь в ближайший понедельник она точно войдет в число шестижесяти лучших.

Большие надежды Полина Кудерметова подавала довольно давно. Однако по-настоящему ее талант начинает раскрываться лишь сейчас, на второй год работы с молодым узбекским тренером Равшаном Султановым.

Его присмотрел Эдуард Кудерметов, бывший двукратный (1998, 2007) чемпион России по хоккею в составах «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», помогавший на корте своей младшей дочери.

Прошлой осенью Полина Кудерметова сыграла два полуфинала на турнирах WTA. Cначала — на «пятисотке» в Сеуле, где по ходу дела ей удалось одержать свою лучшую на тот момент победу над 31-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой, а затем — в мексиканской Мериде, состязании уровнем пониже.

Что касается Brisbane International, то она очень уверенно прошла оба раунда отборочных соревнований, после чего уже в основной сетке разобралась с китаянкой Ван Синьюй (37-я в мире), россиянками Людмилой Самсоновой (27-я) и Дарьей Касаткиной (9-я), то есть впервые справилась с теннисисткой из топ-10.

В четвертьфинале Полина сломила сопротивление американки Эшлин Крюгер (64-я), а в полуфинале, в очередной раз продемонстрировав мощный агрессивный теннис и стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, за 1 час 25 минут обыграла гораздо более опытную украинку Ангелину Калинину (55-я) — 6:4, 6:3.

Благодаря серии из семи побед Полина Кудерметова набрала сразу 350 рейтинговых очков — больше, чем кто бы то ни было на старте нового сезона, и на данный момент возглавила соответствующую классификацию — WTA Race. Правда, удержать лидерство там ей будет очень непросто, ведь в воскресном финале соперницей Полины Кудерметовой будет сама Арина Соболенко. Белоруска, не сумев избежать некоторых проблем в первой партии, за 1 час 29 минут со счетом 6:3, 6:2 победила Мирру Андрееву, которая, несмотря на этот результат, в целом может быть довольна началом сезона и в понедельник дебютирует в топ-15 мирового рейтинга.

Евгений Федяков