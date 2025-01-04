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В России направили 5 млрд руб. на льготный лизинг водного транспорта

Правительство России направило 5 млрд руб. из федерального бюджета на поддержку льготного лизинга водных судов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

За счет средств планируют построить 33 пассажирских судна, а в 2025–2026 годах их передадут транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет по льготной ставке 2,93% годовых.

Инвестиционный проект начался в 2023 году. До 2027 года планируется построить около 260 судов, среди которых пассажирские, рыбопромысловые, грузовые и крупнотоннажные.

В феврале 2024 года стало известно, что на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького начали строить два пассажирских судна «Метеор». В августе на заводе планировали заложить еще два судна для Татарстана.

Первый «Метеор—2020» был спущен на воду в Зеленодольске в 2022 году. Разработкой занималась компания ООО «СиТех». Руководство завода им. Горького заявляло, что «Метеор—2020» на 99% состоит из российских комплектующих.

Диана Соловьёва

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