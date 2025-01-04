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Башню святого Олафа открыли после реставрации

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 4 января в своем Telegram-канале сообщил об открытии Башни святого Олафа в Выборге после реставрации.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Внутри запустили стеклянный лифт, который делает обзорную площадку доступной для людей с ограниченными возможностями. На первую экскурсию руководитель региона пригласил семьи участников СВО из Выборгского района.

«Считаю это правильным и символичным»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Башню святого Олафа закрыли на реставрацию весной 2021 года. Это единственный в России средневековый замок, построенный не позднее XIII века. Фортификационный комплекс имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Отметим, что именно на фоне Выборгского замка губернатор Ленобласти записал видеообращение о сбитии рекордного количества беспилотников в регионе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что все БПЛА были уничтожены рядом с Усть-Лугой, где находится крупнейший порт Северо-Запада. В связи с атакой беспилотников в петербургском Пулково дважды вводили план «Ковер». Были задержаны десятки рейсов.

Андрей Маркелов

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