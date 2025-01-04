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Пулково вновь закрывали из-за сбитых БПЛА в Ленобласти

Утром 4 января системы ПВО в Ленобласти сбили второй беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник двигался через Псковскую область»,— уточнил господин Дрозденко.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Тем не менее, в 7:45 в аэропорту Пулково вновь объявили план «Ковер».

Были задержаны более десятка рейсов. По словам представителей Росавиации, двадцать воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Ограничения сняли только в 10:15.

Спустя 13 минут Дрозденко сообщил о третьем сбитом беспилотнике. Его обломки упали в лесном массиве. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый БПЛА также сбили в районе Лужской губы силами ПВО в ночь на 4 января. Тогда петербургский аэропорт не принимал рейсы чуть менее часа.

Андрей Маркелов

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