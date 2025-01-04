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В реку Кубань выпустили 200 спасенных птиц

Ветеринары краснодарского сафари-парка выпустили в естественную среду обитания — в реку Кубань в Краснодаре — 200 птиц, спасенных от разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Перед выпуском птиц орнитологи три недели наблюдали за их состоянием. Специалисты старались создать для них условия, близкие к естественным.

Ранее волонтеры спасли более 2,5 тыс. птиц в Анапе, более 1,6 тыс. передали в центры реабилитации животных.

Алина Зорина

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