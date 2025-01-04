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Суды оценили моральный вред за мутную воду в Стерлитамаке в 3 тысячи рублей

Четыре жителя Стерлитамака взыскали с местного водоканала по 3 тыс. руб. компенсации морального вреда и по 1,5 тыс. штрафа за мутную воду июне и июле прошлого года. Около 10 истцов с июля по сентябрь подали заявления, в которых просили городской суд обязать Стерлитамакводоканал выплатить им по 10 тыс. руб. В одном случае в удовлетворении требований потребителя было отказано, так как дом заявителя снабжается водой из Ашкадарского водозабора, вода в котором летом прошллого года соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Три заявителя добились компенсации в размере 500 руб. и штрафа в размере 250 руб. Все они подали апелляционные жалобы в Верховный суд Башкирии, рассмотрена пока только одна из них (апелляционная инстанция увеличила суммы до 3 тыс. и 1,5 тыс. руб. соответственно). В трех случаях жители взыскали с водоканала по 3 тыс. руб. компенсации морального вреда и по 1,5 тыс. руб. штрафа в суде первой инстанции.

В Стерлитамакском городском суде было установлено, что с 28 июня по 5 июля 2024 года в воде, поставляемой жителям 416 многоквартирных домов из источника «Берхомут», была повышенная мутность. По инициативе территориального управления Роспотребнадзора директор муниципального «Стерлитамакводоканала» был привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Как сообщал «Ъ-Уфа», многочисленные жалобы на качество воды поступали в администрацию Стерлитамака летом прошлого года. В управлении Роспотребнадзора по Башкирии рекомендовали горожанам отстаивать воду, пользоваться фильтрами и по возможности покупать воду для питья и приготовления еды. В мэрии мутность объяснили обильными проливными дождями, из-за которых на водозаборе появилась мелкодисперсная взвесь, не опасная для здоровья. В городской администрации сообщали о возможном перерасчете тарифов за некачественное холодное водоснабжение.

Наталья Балыкова

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