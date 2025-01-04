Микрокредитование для малого бизнеса в Петербурге увеличат до 20 млн рублей

В наступившем 2025 году НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт-Петербурга» (ФМСМСП МКК СПб) намерена увеличить максимальный размер займа до 20 млн рублей. При этом низкие ставки сохранятся — в 2024 году Фонд предоставлял льготные займы субъектам МСП до 5 млн рублей под 1-5% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе Смольного, производственные компании смогут рассчитывать на привлечение средств на таких условиях для приобретения необходимого оборудования, а также на финансирование строительства или покупки коммерческой недвижимости — под 5-7% годовых.

Организации сферы торговли и предоставления услуг смогут получить заемные средства на приобретение или строительство недвижимости, а также на пополнение оборотных и основных средств под 5-7% годовых.

Кроме того, заемные средства можно будет привлекать на рефинансирование существующих кредитных и лизинговых обязательств под 9% годовых, уточнили в городской администрации.

Прежде «Ъ-СПб» рассказывал, как льготное кредитование МСП и ИП может дать толчок развитию авторынка в Петербурге.

Андрей Цедрик