Во Всеволожске возобновили строительство крупнейшей ветеринарной клиники

Несмотря на снегопады, в Ленобласти возобновились работы по строительству центральной ветеринарной станции во Всеволожске. В настоящий момент на объекте возводится второй этаж здания — будущий блок вакцинации и ЭКГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«К 5 января работы должны возобновиться уже на всех площадках региона. В 2025 году подрядчики будут работать на 58 социальных объектах — школах и садах, поликлиниках, спорткомплексах, культурных комплексах и многих других. Коллеги из комитета по строительству не дадут скучать и проконтролируют подрядчиков на выездных проверках»,— прокомментировал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупнейшая в регионе государственная ветеринарная клиника появится на Колтушском шоссе. К работам по ее строительству приступили в августе прошлого года.

Андрей Цедрик