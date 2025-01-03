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Во Всеволожске возобновили строительство крупнейшей ветеринарной клиники

Несмотря на снегопады, в Ленобласти возобновились работы по строительству центральной ветеринарной станции во Всеволожске. В настоящий момент на объекте возводится второй этаж здания — будущий блок вакцинации и ЭКГ.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«К 5 января работы должны возобновиться уже на всех площадках региона. В 2025 году подрядчики будут работать на 58 социальных объектах — школах и садах, поликлиниках, спорткомплексах, культурных комплексах и многих других. Коллеги из комитета по строительству не дадут скучать и проконтролируют подрядчиков на выездных проверках»,— прокомментировал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупнейшая в регионе государственная ветеринарная клиника появится на Колтушском шоссе. К работам по ее строительству приступили в августе прошлого года.

Андрей Цедрик

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