«Я счастлив, что есть возможность увлекать людей этой музыкой»

Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» привел к появлению новой звезды интернета — ею стал музыкант с бубном из оркестровой ямы. Перкуссионист Иван Кокорин настолько артистично и вдохновенно исполнил свою партию, что его ролик собрал на настоящий момент более 0,5 млн просмотров. В соцсетях его называют «лучшим выпускником кафедры бубна» и подозревают, что именно из-за его игры билеты на «Щелкунчик» теперь продают за сотни тысяч рублей. Зрители даже снимают ролики прямо из своих лож, по которым заметно, что происходящее на сцене их интересует куда меньше, чем игра перкуссиониста, а в соцсетях шутят: «Это единственный мужчина, бубнеж которого я готова слушать вечно». Иван Кокорин, солист оркестра Большого театра, окончил Московскую консерваторию, затем учился в Страсбурге, а в Большой театр попал еще в 2016 году. Сам он рассказал “Ъ FM”", что не ожидал такой популярности. С ним беседовал Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Ивана Кокорина Фото: Телеграм-канал Ивана Кокорина

— С чего все началось? Вот вы записали видео в оркестровой яме, и в какой момент поняли, что приходит популярность?

— Это было очень неожиданно. Раньше я тоже снимал видео, но как-то они не очень залетали в рилс. Тут, думаю, и настроение какое-то было, и новогодний «Щелкунчик», и этот весь бум, который с балетом связан. А может быть, я не знаю, от бога что-то уже просто решилось, давай, пришло твое время. Мы с коллегой решили записать классное видео, и оно выстрелило. Вот говорят, проснулся — и ты знаменит. У меня получилось так же.

— Как вы реагируете на это? Ведь кто-то шутит, что теперь чуть ли не специально ради вас ходит на балет и снимают из ложи.

— На самом деле, это очень здорово. Я давно хотел, чтобы люди приходили и в Большой театр, и на балет «Щелкунчик», интересовались, особенно оркестром, музыкой. Такое внимание, ажиотаж это очень здорово. К тому же ударные инструменты не самые популярные. Обычно все привыкли восхищаться фортепиано, скрипкой, а тут вдруг ударные.

Вроде бы такой незначительный бубен, а как можно все-таки на нем суметь сыграть. На спектаклях весь партер обычно выглядывает, машут ручкой, подходят. Такое взаимодействие это здорово и мило.

— Вы признавались, что вам отрадно своими видео привлекать внимание к секции ударных. Ведь многие зрители, к сожалению, пока во всяком случае, не знают, что вы как перкуссионист владеете еще десятком инструментов.

— Да, это очень классный и потрясающий мир ударных инструментов. У нас их огромное количество: барабаны, бубны, также есть и маримба, и вибрафон, и колокольчики, и ксилофон. У меня даже есть свой ансамбль. Мы давали концерты, и люди просто в восторге. Для меня огромное счастье, что сейчас наконец-то идет такой интерес к этим инструментам, потому что они, правда, очень классные, в них очень много экспрессии, энергии, музыкальности и ритма. В принципе это же первый инструмент у человека. Вот маленький ребенок первое, что слышит, — это биение сердца матери. Потом и погремушка у всех в детстве была — это же тоже ударный инструмент. Поэтому я очень счастлив, что сейчас есть возможность людей как-то просвещать, увлекать их этой музыкой, это же здорово. Искусство всегда было прекрасным.

— Прекрасно, но это и большой труд. Напомните, сколько, например, лично у вас «Щелкунчиков» в расписании. Как пережить этот марафон? Каков ваш рецепт?

— Наверное, штук 20 «Щелкунчиков» у меня точно есть. Рецепта здесь нет, потому что я получаю огромное удовольствие. Все-таки Чайковский потрясающий, он просто великий гений, и в каком бы ты настроении ни был, приходишь на спектакль, начинается увертюра — и про все забываешь, ты снова влюблен, как в первый раз. Нет какого-то рецепта, как держаться. Мы просто все получаем огромное удовольствие от «Щелкунчика» и от музыки Чайковского, конечно же.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин