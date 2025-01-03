ФССП с 1 января может взыскивать долги в цифровых рублях

Судебные приставы с 1 января могут взыскивать долги граждан и организаций в цифровых рублях, разъяснили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Такие поправки к закону «Об исполнительном производстве» начали действовать с 2025 года.

Согласно закону, цифровые рубли будут взыскивать в случае, если на счетах и вкладах должника нет достаточных средств для оплаты долга. Речь идет в том числе о счетах в иностранной валюте. При обращении пристава оператор платформы цифрового рубля переведет сумму в размере задолженности на депозитный счет ФССП.

Счета цифрового рубля открываются на платформе Банка России. Доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и сайты кредитных организаций.

При этом на счета цифрового рубля не распространяется возможность сохранения средств прожиточного минимума, которые не могут взыскиваться приставами. Такое правило действует только в отношении обычного банковского счета.