Токаев: Назарбаеву важна связь с Москвой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана Тили» прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в Москве. Господин Токаев описал встречу политиков как дружескую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент отметил, что встреча Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым в декабре — вторая за последний год, о первой встрече в начале осени СМИ не сообщали. «Они старые друзья и коллеги, у них общая история. Такие встречи обычно проводятся по инициативе Нурсултана Абишевича. Для него это важно»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что господин Назарбаев «имеет тесные моральные и политические связи с Кремлем», так как он «много времени провел в Москве» — присутствовал на заседаниях съездов и пленумов, совершил ряд рабочих визитов.

Владимир Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым вечером 13 декабря в Ново-Огарево. Подробности о встрече политиков не разглашались. О предыдущей встрече сообщалось в конце декабря 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что разговор носил «абсолютно частный характер».