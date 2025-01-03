Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Токаев: Назарбаеву важна связь с Москвой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана Тили» прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в Москве. Господин Токаев описал встречу политиков как дружескую.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент отметил, что встреча Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым в декабре — вторая за последний год, о первой встрече в начале осени СМИ не сообщали. «Они старые друзья и коллеги, у них общая история. Такие встречи обычно проводятся по инициативе Нурсултана Абишевича. Для него это важно»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что господин Назарбаев «имеет тесные моральные и политические связи с Кремлем», так как он «много времени провел в Москве» — присутствовал на заседаниях съездов и пленумов, совершил ряд рабочих визитов.

Владимир Путин провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым вечером 13 декабря в Ново-Огарево. Подробности о встрече политиков не разглашались. О предыдущей встрече сообщалось в конце декабря 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что разговор носил «абсолютно частный характер».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...