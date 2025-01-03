Россияне перевели мошенникам 168 млрд руб. за 11 месяцев 2024 года

Ущерб от дистанционных хищений в России за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд руб., сообщило МВД ТАСС. Зарегистрировано 702 тыс. IT-преступлений — на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прирост мошенничеств снизился с 44% в 2023-м до 9,2% в 2024 году.

МВД в конце 2024 года предупредило об активности мошенников в преддверии новогодних праздников для дестабилизации обстановки в России. Мошенники вынуждают отдать им деньги, а затем требуют пойти на преступление. Одним из самых значительных переводов мошенникам в 2024 году стала сумма в 180 млн руб. По оценке Сбербанка, по итогам 2024 года общий ущерб может составить 250 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники совершенствуют схемы».