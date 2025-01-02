Умерла экс-глава музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Елена Кальницкая умерла в возрасте 72 лет. Она 13 лет работала гендиректором музея-заповедника «Петергоф».

В «Петергофе» сообщили, что госпожа Кальницкая умерла после продолжительной болезни. Какой именно, не уточняется. «Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа»,— говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

В состав музея-заповедника «Петергоф» входят больше 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа включает 147 фонтанов.