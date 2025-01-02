Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла экс-глава музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Елена Кальницкая умерла в возрасте 72 лет. Она 13 лет работала гендиректором музея-заповедника «Петергоф».

В «Петергофе» сообщили, что госпожа Кальницкая умерла после продолжительной болезни. Какой именно, не уточняется. «Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа»,— говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

В состав музея-заповедника «Петергоф» входят больше 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа включает 147 фонтанов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...