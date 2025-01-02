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В зоне СВО погиб рядовой стрелок из ЯНАО Михаил Долгов

В зоне специальной военной операции (СВО) при исполнении служебного долга погиб рядовой стрелок из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Михаил Долгов, сообщили в администрации Надымского района.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

«Михаил служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты войсковой части в звании рядового», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава района Дмитрий Жаромских.

Мария Шараева

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