Суды возложили вину за затопленный канализацией BMW на «Уфаводоканал»

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу «Уфаводоканала» на решение Октябрьского районного суда Уфы по иску собственницы автомобиля BMW 116i, пострадавшего при прорыве напорного канализационного коллектора 6 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел на парковке у здания НИПИ «Петон» на проспекте Салавата Юлаева. Канализационные стоки затопили припаркованный автомобиль. Проведенная по заказу истца экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет 1,76 млн руб., рыночная стоимость транспортного средства — 803,7 тыс. руб., стоимость годных остатков — 172 тыс. руб.

Подательница заявления просила суд взыскать с ответчиков («Уфаводоканала», страховой компании «Гелиос», в которой была застрахована гражданская ответственность предприятия НИПИ «Петон» и МБУ «СУРСИС») 624,1 тыс. руб. на ремонт автомобиля, а также компенсировать судебные расходы, затраты на экспертизу, химчистку, услуги автосервиса и эвакуатора.

Октябрьский районный суд требования удовлетворил частично. Со страховой компании было взыскано 300 тыс. руб., с «Уфаводоканала» —324,1 тыс. руб. на ремонт автомобиля. Также с предприятия и "Гелиоса" были взысканы расходы истца. Вины в произошедшем других ответчиков суд не усмотрел.

«Уфаводоканал» в апелляционной жалобе пытался обжаловать решение суда, указывая, что «Петон» разместил стоянку в охранной зоне тепловых сетей, кроме того, ливневая канализация на площадке не работала. Суд опроверг эти доводы, отметив, что на прилегающей территории была оборудована не стоянка, а парковка. Кроме этого, институт предоставил журнал учета работ по очистке ливневой канализации. Также было установлено, что ливневая канализация и не должна была принимать канализационные стоки с органическими примесями. Таким образом, определил суд апелляционный инстанции, ущерб автомобилю причинен в результате деятельности «Уфаводоканала», связанной с эксплуатацией напорного канализационного коллектора.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее собственница другого поврежденного автомобиля — Kia Rio — взыскала с «Уфаводоканала» и «Гелиоса» в общей сложности 356,6 тыс. руб. материального ущерба.

Наталья Балыкова