«Уфаводоканал» компенсирует ремонт пострадавшей при прорыве канализации машины

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу «Уфаводоканала» на решение Октябрьского районного суда Уфы по иску собственницы автомобиля Kia Rio, пострадавшего при прорыве напорного канализационного коллектора 6 декабря 2023 года.

Инцидент произошел на парковке у здания НИПИ «Петон» на проспекте Салавата Юлаева. Канализационные стоки затопили припаркованные автомобили, некоторые из них пришлось эвакуировать.

Октябрьский районный суд Уфы постановил взыскать в пользу владелицы автомобиля с «Уфаводоканала» — стоимость ремонта в размере 100 тыс. руб., со страховой компании «Гелиос», где была застрахована гражданская ответственность предприятия, — 256,6 тыс. руб. Кроме того, по решению суда ответчики должны компенсировать услуги эвакуатора и судебные расходы.

«Уфаводоканал» с вердиктом суда не согласился и в апелляционной жалобе просил его отменить. По мнению заявителя, суду надлежало дать оценку действиям НИПИ «Петон», парковка у знания которого была затоплена. Ресурсоснабжающая организация отмечала, что ущерб истцу мог быть причинен из-за не работающей должным образом ливневой канализации. «Петон» в свою очередь представил суду журнал учета работ по очистке ливневой канализации.

При рассмотрении жалобы было также установлено, что ливневая канализация изначально не приспособлена к принятию канализационных стоков. Таким образом, решил суд апелляционный инстанции, ущерб автомобилю причинен в результате деятельности «Уфаводоканала», связанной с эксплуатацией напорного канализационного коллектора.

Наталья Балыкова