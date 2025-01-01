В Ярославской области вступили в силу новые диапазоны потребления электроэнергии

Новые границы диапазонов потребления электроэнергии населением Ярославской области вступили в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования региона в ответе на обращение жителя области (имеется в редакции «Ъ-Ярославль»).

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«Льготный тариф на электрическую энергию применяется исключительно в пределах первого диапазона потребления, который с 01.01.2025 установлен в размере 3900 кВт·час. в месяц»,— сообщил заместитель министра тарифного регулирования Камо Мурсалян.

Если потребитель израсходует от 3900 до 6000 кВт·час в месяц, то стоимость электроэнергии для него будет тарифицироваться по второму диапазону, а свыше 6000 — по третьему. Ранее нижние границы второго и третьего диапазонов начинались с 5000 и 12000 кВт·час в месяц.

В первом полугодии 2025 года цена в первом диапазоне составляет для жителей городов 4,95 руб. за кВт·час, для домов с электроплитами и жителей сельской местности — 3,47 руб. за кВт·час. Во втором диапазоне электричество стоит 6,19 и 4,33 руб. соответственно, в третьем — 10,31 и 7,22 руб. Как сообщал «Ъ-Ярославль», со второго полугодия цена вырастет во всех диапазонах.

Антон Голицын