В Ярославской области ввели антимайнинговые тарифы на электроэнергию

В Ярославской области стоимость электроэнергии для населения вырастет со второго полугодия 2025 года на 12-113% в зависимости от объема потребления, неравномерный рост власти объясняют борьбой с «серым» майнингом. Приказ о ценах на следующий год опубликовало министерство тарифного регулирования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Напомним, что все потребители разделены на три диапазона в зависимости от объема потребления в месяц. Минимальный рост тарифов предусмотрен для первого диапазона с невысоким уровнем потребления. Стоимость 1 кВт/ч для жителей городов вырастет с 4,95 до 5,57 руб. или на 12,5%. Для жителей сельской местности и городских домов с электроплитами в том же диапазоне 1 кВт/ч подорожает с 3,47 до 3,9 руб. или на 12,4%.

«Предлагаемый для утверждения уровень тарифов для населения по 1 диапазону является по прежнему самым низким среди регионов Центрального Федерального округа»,— отмечается в протоколе заседания правления министерства тарифного регулирования по данному вопросу.

Во втором диапазоне рост будет более существенным. У городских жителей 1 кВт/ч вырастет в цене с 6,19 до 9,26 руб. или на 49%. Самым значительным будет рост для жителей сельской местности и домов с электроплитами — с 4,33 до 9,26 руб. или на 113%.

В третьем диапазоне с максимальным потреблением цена составит 11,4 руб. за 1 кВт/ч для всех категорий (было 10,31 руб. для города и 7,22 руб. для села и домов с электроплитами). Такая цена равняется цене для коммерческих потребителей.

Изменятся и границы диапазонов. Граница первого диапазона снижается с 5000 до 3900 кВт/ч в месяц, второго — с 12000 до 6000 кВт/ч. В министерстве это объясняют постановлением правительства РФ, которое направлено на борьбу с нелегальным майнингом криптовалют.

«Механизм был разработан для решения проблемы несправедливого ценообразования, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам населения в коммерческих целях, в том числе для "серого" майнинга. Кроме того, потребление электроэнергии сверх установленной нормы может оказывать повышенную нагрузку на сети и линии электропередач»,— отмечается в протоколе.

Антон Голицын