«Кинетика» получила участок под застройку в Кондратово по договору мены с властями

После расторжения концессии на строительство помещений под объект культуры в Кондратово группа «Кинетика» все же смогла получить участок в деревне для жилищного строительства. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа, власти заключили с «Кинетикой» договор мены земельных участков. Согласно ему администрация получила в собственность земельный участок под детский сад в селе Култаево. Структуре девелопера – ООО СЗ «К8» - перешла площадка в 3,9 тыс. кв. м в Кондратово на ул. Камская, 8а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок под строительство жилого дома в Кондратово, фото - публичная кадастровая карта Фото: Участок под строительство жилого дома в Кондратово, фото - публичная кадастровая карта

«Вид разрешенного использования собственник вправе сам выбирать в соответствии с территориальной зоной. Эта зона позволяет вести многоэтажную жилую застройку», - обратили внимание в администрации.

По концессионному соглашению, заключенному в 2023 году между группой «Кинетика» и администрацией Пермского округа, застройщик собирался возвести жилой дом на арендованной площадке по ул. Камской, 8а со встроенными помещениями для объекта культуры. Прокуратура посчитала сделки недействительными: по мнению надзорного органа, фактически объектом строительства является 17-этажный жилой дом. Было подано заявление в суд. В мае 2024 года компания группы «К8» расторгла концессионное соглашение.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского округа, после расторжения концессии земельный участок на ул. Камская, 8а вернули в собственность администрации Пермского округа. Позднее сторонами был заключен договор мены. Как указано в выписке Росреестра, участок в Кондратово перешел в собственность ООО СЗ «К8» 15 июля. На участке в Кондратово, полученном в результате мены, «Кинетика» уже возводит 17-этажный жилой дом. Согласно проектной декларации на объект, размещенной в Единой информационной системе жилищного строительства, разрешение на строительство дома группа получила 22 июля. Общая площадь всех жилых и нежилых помещений объекта составит 8,3 тыс. кв. м (из них 550 кв. м нежилые площади). Ввести новостройку в эксплуатацию предполагается в III квартале 2026 года. «В проекте здания на первом этаже предусмотрены помещения нежилого назначения. Какого характера они будут, сказать не можем, это дело застройщика. Проектом бюджета Пермского муниципального округа предусмотрены средства на покупку помещений под Дом культуры, которые планируем приобретать на торгах», - рассказали в администрации округа.