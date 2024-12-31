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Коммерсантъ FM
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Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе

Анджелина Джоли и Брэд Питт вчера, 30 декабря, оформили развод, сообщил журнал People. Голливудским актерам удалось достичь соглашения спустя восемь лет после начала бракоразводного процесса

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Это всего лишь часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть закончилась»,— заявил изданию адвокат актрисы Джеймс Саймон.

Адвокат ее бывшего мужа отказался комментировать информацию. У пары осталось шестеро общих детей, из которых трое — приемные.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Она утверждала, что супруг оскорблял ее и детей, но обвинения выдвигать отказалась. Позднее они опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что процедура развода и ее детали останутся в тайне, пара также воспользовалась услугами частного судьи. Адвокат актрисы заявил, что она и ее дети не претендуют на общее с Питтом имущество.

Фотогалерея

История успеха Анджелины Джоли

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«Возможно, я была невыносимой в молодости, но я всегда была любящей» &lt;br>Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Ей едва исполнился год, когда родители развелись, и Джоли с мамой и братом переехали в Нью-Йорк

«Возможно, я была невыносимой в молодости, но я всегда была любящей»
Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Ей едва исполнился год, когда родители развелись, и Джоли с мамой и братом переехали в Нью-Йорк

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда все девочки вокруг хотели быть балеринами, я хотела быть вампиром» &lt;br>В 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Примерно в то же время ее брат стал посещать киношколу, и актриса сыграла в пяти его экспериментальных фильмах, которые не снискали особого успеха. Актриса комплексовала из-за своей внешности, одежды из секонд-хенда и худобы. По мере того, как попытки стать моделью заканчивались неудачно, у Джоли наступил сложный период — она начала наносить себе порезы и раны на тело &lt;br>На фото: с братом, бабушкой и отцом

«Когда все девочки вокруг хотели быть балеринами, я хотела быть вампиром»
В 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Примерно в то же время ее брат стал посещать киношколу, и актриса сыграла в пяти его экспериментальных фильмах, которые не снискали особого успеха. Актриса комплексовала из-за своей внешности, одежды из секонд-хенда и худобы. По мере того, как попытки стать моделью заканчивались неудачно, у Джоли наступил сложный период — она начала наносить себе порезы и раны на тело
На фото: с братом, бабушкой и отцом

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Мне нравится моя работа, я развлекаю людей, и это прекрасно» &lt;br>Успех в кино пришел к Джоли в 1998 году, когда она получила «Золотой глобус» и «Эмми» за роль в мини-сериале «Джордж Уоллес». Спустя год она стала лауреатом «Золотого глобуса» снова — за роль модели Джии Каранджи в одноименном фильме. По признанию самой актрисы, эта роль только усугубила ее депрессию, она рассталась со своим парнем, актером Джонни Ли Милером, начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем

«Мне нравится моя работа, я развлекаю людей, и это прекрасно»
Успех в кино пришел к Джоли в 1998 году, когда она получила «Золотой глобус» и «Эмми» за роль в мини-сериале «Джордж Уоллес». Спустя год она стала лауреатом «Золотого глобуса» снова — за роль модели Джии Каранджи в одноименном фильме. По признанию самой актрисы, эта роль только усугубила ее депрессию, она рассталась со своим парнем, актером Джонни Ли Милером, начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем

Фото: Reuters

«Пока я не начала сниматься в кино, я даже не знала свой размер груди» &lt;br>В начале 2000-х актриса снялась в двух киноадаптациях компьютерной игры Tomb Raider о супергероине Ларе Крофт (на фото). За вторую серию фильма Джоли получила гонорар в $12 млн, став одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире

«Пока я не начала сниматься в кино, я даже не знала свой размер груди»
В начале 2000-х актриса снялась в двух киноадаптациях компьютерной игры Tomb Raider о супергероине Ларе Крофт (на фото). За вторую серию фильма Джоли получила гонорар в $12 млн, став одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире

Фото: Mutual Film Corporation

«Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал» &lt;br>Во время съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже, актриса познакомилась с работой Комиссии ООН по делам беженцев, а в феврале 2001 года съездила в Сьерра-Леоне и Танзанию. В последующие месяцы Анджелина вновь посетила Камбоджу, а затем лагерь афганских беженцев в Пакистане. Впоследствии Джоли основала в Камбодже два благотворительных фонда, названных в честь ее сына Мэддокса, заповедник, десяток школ, и получила статус почетнои&amp;#774; гражданки

«Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал»
Во время съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже, актриса познакомилась с работой Комиссии ООН по делам беженцев, а в феврале 2001 года съездила в Сьерра-Леоне и Танзанию. В последующие месяцы Анджелина вновь посетила Камбоджу, а затем лагерь афганских беженцев в Пакистане. Впоследствии Джоли основала в Камбодже два благотворительных фонда, названных в честь ее сына Мэддокса, заповедник, десяток школ, и получила статус почетной гражданки

Фото: AP / Sukree Sukplang

«У меня репутация странной, дикой, скверной — все эти татуировки, кровь в амулетах. Но я еще и мягкая, ранимая» &lt;br>Фильм «Прерванная жизнь» (1999, кадр на фото) принес актрисе «Золотой глобус» и «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». Критики восторженно приняли игру Анджелины Джоли

«У меня репутация странной, дикой, скверной — все эти татуировки, кровь в амулетах. Но я еще и мягкая, ранимая»
Фильм «Прерванная жизнь» (1999, кадр на фото) принес актрисе «Золотой глобус» и «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». Критики восторженно приняли игру Анджелины Джоли

Фото: Red Wagon Productions

«Каждый из двух моих браков не продержался и трех лет. Я всегда была уверена, что хорошо знаю человека, который рядом, а на деле просто переоценивала его. В итоге я стала искать отца своих будущих детей. И нашла» &lt;br> До того, как стать женой Брэда Питта, Джоли была замужем дважды: за актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном (на фото)

«Каждый из двух моих браков не продержался и трех лет. Я всегда была уверена, что хорошо знаю человека, который рядом, а на деле просто переоценивала его. В итоге я стала искать отца своих будущих детей. И нашла»
До того, как стать женой Брэда Питта, Джоли была замужем дважды: за актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном (на фото)

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«То, что мы не слышим и не знаем о проблемах, не означает их отсутствия» &lt;br>Анджелина Джолина регулярно путешествует по странам «третьего мира» в рамках гуманитарной миссии ООН. В 2001 году актриса получила статус посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Первоначально она боялась принимать это звание, опасаясь, что ее скандальный имидж в СМИ повредит репутации комиссии, однако затем приняла решение присоединиться к ней

«То, что мы не слышим и не знаем о проблемах, не означает их отсутствия»
Анджелина Джолина регулярно путешествует по странам «третьего мира» в рамках гуманитарной миссии ООН. В 2001 году актриса получила статус посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Первоначально она боялась принимать это звание, опасаясь, что ее скандальный имидж в СМИ повредит репутации комиссии, однако затем приняла решение присоединиться к ней

Фото: Reuters / UNHCR / Tanya Makeyeva

«Я думаю о смерти больше, чем другие люди, это, наверное, потому что я люблю жизнь больше, чем они» &lt;br>В 2004 году премьер-министр Камбоджи наградил актрису званием почетного гражданина страны за гуманитарную работу. В 2005 году актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги

«Я думаю о смерти больше, чем другие люди, это, наверное, потому что я люблю жизнь больше, чем они»
В 2004 году премьер-министр Камбоджи наградил актрису званием почетного гражданина страны за гуманитарную работу. В 2005 году актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги

Фото: Reuters / Stringer

«Рыданиями ничего не достичь, объятия в трудный момент не помогут… но радость надо делить с тем, кого любишь. А с пустотой и отчаянием лучше справляться самому» &lt;br>Анджелина Джоли является основателем нескольких благотворительных организаций. В 2003 году она основала Maddox Jolie-Pitt Foundation, который посвящен развитию общин и сохранению окружающей среды в северо-западной провинции Камбоджи Баттамбанге. В 2006 году она сотрудничала с Глобальным комитетом здравоохранения для создания в Камбодже Maddox Chivan Children’s Center, детского центра для детей, пораженных ВИЧ. В этом же году Джоли заявила об учреждении фонда Jolie/Pitt Foundation для помощи «Врачам без границ». В 2007 году Джоли и экономист Гене Сперлинг основали Education Partnership for Children of Conflict для детей, пострадавших от техногенных или природных катастроф

«Рыданиями ничего не достичь, объятия в трудный момент не помогут… но радость надо делить с тем, кого любишь. А с пустотой и отчаянием лучше справляться самому»
Анджелина Джоли является основателем нескольких благотворительных организаций. В 2003 году она основала Maddox Jolie-Pitt Foundation, который посвящен развитию общин и сохранению окружающей среды в северо-западной провинции Камбоджи Баттамбанге. В 2006 году она сотрудничала с Глобальным комитетом здравоохранения для создания в Камбодже Maddox Chivan Children’s Center, детского центра для детей, пораженных ВИЧ. В этом же году Джоли заявила об учреждении фонда Jolie/Pitt Foundation для помощи «Врачам без границ». В 2007 году Джоли и экономист Гене Сперлинг основали Education Partnership for Children of Conflict для детей, пострадавших от техногенных или природных катастроф

Фото: AP / UN High Commissioner for Refugees

«Мне всегда казалось, что стать матерью — это одна из самых страшных, ответственных и отчаянных вещей в мире. Это не татуировка во всю спину» &lt;br>Находясь в 2002 году в Камбодже на съемках одного из своих фильмов, Анджелина Джоли усыновила своего первого ребенка — cына Мэддокса Шивана

«Мне всегда казалось, что стать матерью — это одна из самых страшных, ответственных и отчаянных вещей в мире. Это не татуировка во всю спину»
Находясь в 2002 году в Камбодже на съемках одного из своих фильмов, Анджелина Джоли усыновила своего первого ребенка — cына Мэддокса Шивана

Фото: AP / Brennan Linsley

«Иногда я думаю, мой муж такой потрясающий, что я не знаю, почему он со мной. Но если я делаю его счастливым, тогда это — все, чем я хочу быть» &lt;br> В 2005 году в прокат вышел фильм «Мистер и миссис Смит», главые роли супругов-киллеров в котором исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. Именно тогда появились слухи об их тайном романе, подтвердившиеся разводом Питта с актрисой Дженнифер Энистон и усыновлением им детей Анджелины Джоли

«Иногда я думаю, мой муж такой потрясающий, что я не знаю, почему он со мной. Но если я делаю его счастливым, тогда это — все, чем я хочу быть»
В 2005 году в прокат вышел фильм «Мистер и миссис Смит», главые роли супругов-киллеров в котором исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. Именно тогда появились слухи об их тайном романе, подтвердившиеся разводом Питта с актрисой Дженнифер Энистон и усыновлением им детей Анджелины Джоли

Фото: AP

«Материнство очень сильно изменило меня. Я поняла, что теперь не могу себе позволить заниматься самоуничтожением» &lt;br>В браке с Брэдом Питтом Джоли усыновила троих детей и еще троих родила

«Материнство очень сильно изменило меня. Я поняла, что теперь не могу себе позволить заниматься самоуничтожением»
В браке с Брэдом Питтом Джоли усыновила троих детей и еще троих родила

Фото: Reuters / Eric Gaillard

«Да, я часто резала себя и прыгала с самолета. Все это для того, чтобы почувствовать что-то необычное, потому что все остальное казалось слишком простым» &lt;br> В 2008 году с участием Джоли вышел фильм-адаптация комиксов Марка Миллера «Особо опасен», мультфильм «Кунг-фу панда» (актриса озвучила Тигрицу) и триллер Клинта Иствуда «Подмена». За этот фильм Джоли была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

«Да, я часто резала себя и прыгала с самолета. Все это для того, чтобы почувствовать что-то необычное, потому что все остальное казалось слишком простым»
В 2008 году с участием Джоли вышел фильм-адаптация комиксов Марка Миллера «Особо опасен», мультфильм «Кунг-фу панда» (актриса озвучила Тигрицу) и триллер Клинта Иствуда «Подмена». За этот фильм Джоли была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Universal Pictures

«Обычно все мои татуировки делались в хорошие времена. Татуировка — что-то постоянное, момент самопознания или констатирование того, что вы пришли к выводу» &lt;br>На теле актрисы более 20 татуировок, в том числе большой черный крест над левым бедром; латинское высказывание Quod me nutrit me destruit («Все, что меня питает, может меня сломать») ниже пупка; буква «Н» на левом запястье в честь ее брата Джеймса Хавена; азиатский тигр внизу спины, узоры и дракон; буддистский амулет для защиты и другие

«Обычно все мои татуировки делались в хорошие времена. Татуировка — что-то постоянное, момент самопознания или констатирование того, что вы пришли к выводу»
На теле актрисы более 20 татуировок, в том числе большой черный крест над левым бедром; латинское высказывание Quod me nutrit me destruit («Все, что меня питает, может меня сломать») ниже пупка; буква «Н» на левом запястье в честь ее брата Джеймса Хавена; азиатский тигр внизу спины, узоры и дракон; буддистский амулет для защиты и другие

Фото: Reuters / Luke MacGregor

«Если я спасу чью-то жизнь, это принесет больше пользы. В моей жизни будет больше смысла» &lt;br>Анджелина Джоли посещала с гуманитарной миссией многие страны, в том числе Ирак (на фото), Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, лагеря иракских беженцев в Иордании, а также побывала с четырехдневным визитом в России на Северном Кавказе

«Если я спасу чью-то жизнь, это принесет больше пользы. В моей жизни будет больше смысла»
Анджелина Джоли посещала с гуманитарной миссией многие страны, в том числе Ирак (на фото), Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, лагеря иракских беженцев в Иордании, а также побывала с четырехдневным визитом в России на Северном Кавказе

Фото: Reuters / James Deady / U. S. Department of Defense

«В конце своей жизни я хотела бы почувствовать, что сделала все, что могла, во всем, за что бралась» &lt;br> Анджелина Джоли — одна из первых актрис, выигравшая три подряд премии «Золотой глобус» в трех разных номинациях: «Актриса второго плана в мини-сериале» за «Джорджа Уоллеса» (1997); «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» за картину «Джиа» (1998); «Лучшая актриса в художественном фильме» за «Прерванную жизнь» (1999)

«В конце своей жизни я хотела бы почувствовать, что сделала все, что могла, во всем, за что бралась»
Анджелина Джоли — одна из первых актрис, выигравшая три подряд премии «Золотой глобус» в трех разных номинациях: «Актриса второго плана в мини-сериале» за «Джорджа Уоллеса» (1997); «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» за картину «Джиа» (1998); «Лучшая актриса в художественном фильме» за «Прерванную жизнь» (1999)

Фото: Reuters / Lucy Nicholson

«Я безрассудна, но не мятежник без причины» &lt;br>В 2011 году актриса дебютировала в качестве режиссера с фильмом «В краю крови и меда» о взаимоотношениях между сербом и боснийской мусульманкой за несколько дней до начала войны в Боснии и последующего во время боевых действий изнасиловании девушки сослуживцами серба. Сербы посчитали фильм антисербским. Но он был хорошо принят критиками и номинирован на «Золотой глобус»

«Я безрассудна, но не мятежник без причины»
В 2011 году актриса дебютировала в качестве режиссера с фильмом «В краю крови и меда» о взаимоотношениях между сербом и боснийской мусульманкой за несколько дней до начала войны в Боснии и последующего во время боевых действий изнасиловании девушки сослуживцами серба. Сербы посчитали фильм антисербским. Но он был хорошо принят критиками и номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

«Мне кажется, что свадьба для детей — это просто красивый четырехъярусный торт» &lt;br>Несмотря на то, что Питт и Джоли были вместе с 2005 года, поженилась пара только в 2014 году, спустя девять лет отношений. Свадьба была тайной и, по заверению супругов, была устроена только ради детей. В 2016 году пара развелась

«Мне кажется, что свадьба для детей — это просто красивый четырехъярусный торт»
Несмотря на то, что Питт и Джоли были вместе с 2005 года, поженилась пара только в 2014 году, спустя девять лет отношений. Свадьба была тайной и, по заверению супругов, была устроена только ради детей. В 2016 году пара развелась

Фото: Reuters / Yves Herman

«Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Когда-то мне сказали, что я замираю и задерживаю дыхание, когда кто-то приобнимает меня. Что ж, я до сих пор так делаю» &lt;br>Джоли не раз признавали не только самой сексуальной, но и одной из самых влиятельных женщин мира. Так, Time включал ее в список самых влиятельных людей мира в 2006 и 2008 году &lt;br>На фото: кадр из фильма «Малефисента»

«Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Когда-то мне сказали, что я замираю и задерживаю дыхание, когда кто-то приобнимает меня. Что ж, я до сих пор так делаю»
Джоли не раз признавали не только самой сексуальной, но и одной из самых влиятельных женщин мира. Так, Time включал ее в список самых влиятельных людей мира в 2006 и 2008 году
На фото: кадр из фильма «Малефисента»

Фото: Walt Disney Pictures

«С какого-то момента я поняла, что мне комфортно быть собой — что-то, чего я не чувствовала никогда. И сейчас я могу наконец-то сказать, что моя жизнь так же интересна, как моя работа»

«С какого-то момента я поняла, что мне комфортно быть собой — что-то, чего я не чувствовала никогда. И сейчас я могу наконец-то сказать, что моя жизнь так же интересна, как моя работа»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Вот тут, над бровями, у меня складка, потому что мне постоянно приходится их поднимать в удивлении» &lt;br>В 2014 году на экраны вышел новый фильм Джоли -режиссера «Несломленный» (кадр на фото) — байопик о спортсмене Луи Замперини и его жизни в плену во время Втором мировой войны. В 2017 году вышел новый фильм Джоли — история камбоджийском писательницы и правозащитницы «Сначала они убили моего отца»

«Вот тут, над бровями, у меня складка, потому что мне постоянно приходится их поднимать в удивлении»
В 2014 году на экраны вышел новый фильм Джоли -режиссера «Несломленный» (кадр на фото) — байопик о спортсмене Луи Замперини и его жизни в плену во время Втором мировой войны. В 2017 году вышел новый фильм Джоли — история камбоджийском писательницы и правозащитницы «Сначала они убили моего отца»

Фото: Jolie Pas

«Мать никогда не кричала и никогда не ругалась. Она плакала, и я часто слышала, как она плачет, потому что наши спальни были рядом. Однажды, еще в школе, — не спрашивайте, что я делала, — я пришла домой под утро и увидела ее заплаканное лицо, лицо человека, который проплакал всю ночь» &lt;br>Мама и тетя актрисы умерли от рака. В 2013 году, чтобы снизить риск заболевания, Джоли решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию — другими словами, удалила молочные железы. Спустя год она призналась, что из тех же соображений удалила яичники

«Мать никогда не кричала и никогда не ругалась. Она плакала, и я часто слышала, как она плачет, потому что наши спальни были рядом. Однажды, еще в школе, — не спрашивайте, что я делала, — я пришла домой под утро и увидела ее заплаканное лицо, лицо человека, который проплакал всю ночь»
Мама и тетя актрисы умерли от рака. В 2013 году, чтобы снизить риск заболевания, Джоли решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию — другими словами, удалила молочные железы. Спустя год она призналась, что из тех же соображений удалила яичники

Фото: Reuters / Lefteris Pitarakis

Анджелина Джоли — обладательница награды Джин Хершолт за индивидуальный вклад в гуманитарную деятельность — «гуманитарного Оскара»

Анджелина Джоли — обладательница награды Джин Хершолт за индивидуальный вклад в гуманитарную деятельность — «гуманитарного Оскара»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В мае 2021 года в прокат вышел последний на данный момент фильм с участием актрисы «Те, кто желает мне смерти». Летом 2022-го Джоли начала работу над экранизацией романа итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови», где исполнительницей главной роли заявлена Сальма Хайек

В мае 2021 года в прокат вышел последний на данный момент фильм с участием актрисы «Те, кто желает мне смерти». Летом 2022-го Джоли начала работу над экранизацией романа итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови», где исполнительницей главной роли заявлена Сальма Хайек

Фото: Peter Nicholls / Reuters

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«Возможно, я была невыносимой в молодости, но я всегда была любящей»
Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Ей едва исполнился год, когда родители развелись, и Джоли с мамой и братом переехали в Нью-Йорк

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда все девочки вокруг хотели быть балеринами, я хотела быть вампиром»
В 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Примерно в то же время ее брат стал посещать киношколу, и актриса сыграла в пяти его экспериментальных фильмах, которые не снискали особого успеха. Актриса комплексовала из-за своей внешности, одежды из секонд-хенда и худобы. По мере того, как попытки стать моделью заканчивались неудачно, у Джоли наступил сложный период — она начала наносить себе порезы и раны на тело
На фото: с братом, бабушкой и отцом

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Мне нравится моя работа, я развлекаю людей, и это прекрасно»
Успех в кино пришел к Джоли в 1998 году, когда она получила «Золотой глобус» и «Эмми» за роль в мини-сериале «Джордж Уоллес». Спустя год она стала лауреатом «Золотого глобуса» снова — за роль модели Джии Каранджи в одноименном фильме. По признанию самой актрисы, эта роль только усугубила ее депрессию, она рассталась со своим парнем, актером Джонни Ли Милером, начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем

Фото: Reuters

«Пока я не начала сниматься в кино, я даже не знала свой размер груди»
В начале 2000-х актриса снялась в двух киноадаптациях компьютерной игры Tomb Raider о супергероине Ларе Крофт (на фото). За вторую серию фильма Джоли получила гонорар в $12 млн, став одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире

Фото: Mutual Film Corporation

«Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал»
Во время съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц», которые проходили в Камбодже, актриса познакомилась с работой Комиссии ООН по делам беженцев, а в феврале 2001 года съездила в Сьерра-Леоне и Танзанию. В последующие месяцы Анджелина вновь посетила Камбоджу, а затем лагерь афганских беженцев в Пакистане. Впоследствии Джоли основала в Камбодже два благотворительных фонда, названных в честь ее сына Мэддокса, заповедник, десяток школ, и получила статус почетной гражданки

Фото: AP / Sukree Sukplang

«У меня репутация странной, дикой, скверной — все эти татуировки, кровь в амулетах. Но я еще и мягкая, ранимая»
Фильм «Прерванная жизнь» (1999, кадр на фото) принес актрисе «Золотой глобус» и «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». Критики восторженно приняли игру Анджелины Джоли

Фото: Red Wagon Productions

«Каждый из двух моих браков не продержался и трех лет. Я всегда была уверена, что хорошо знаю человека, который рядом, а на деле просто переоценивала его. В итоге я стала искать отца своих будущих детей. И нашла»
До того, как стать женой Брэда Питта, Джоли была замужем дважды: за актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном (на фото)

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«То, что мы не слышим и не знаем о проблемах, не означает их отсутствия»
Анджелина Джолина регулярно путешествует по странам «третьего мира» в рамках гуманитарной миссии ООН. В 2001 году актриса получила статус посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Первоначально она боялась принимать это звание, опасаясь, что ее скандальный имидж в СМИ повредит репутации комиссии, однако затем приняла решение присоединиться к ней

Фото: Reuters / UNHCR / Tanya Makeyeva

«Я думаю о смерти больше, чем другие люди, это, наверное, потому что я люблю жизнь больше, чем они»
В 2004 году премьер-министр Камбоджи наградил актрису званием почетного гражданина страны за гуманитарную работу. В 2005 году актриса получила официальное подданство Камбоджи от короля этой страны за свои заслуги

Фото: Reuters / Stringer

«Рыданиями ничего не достичь, объятия в трудный момент не помогут… но радость надо делить с тем, кого любишь. А с пустотой и отчаянием лучше справляться самому»
Анджелина Джоли является основателем нескольких благотворительных организаций. В 2003 году она основала Maddox Jolie-Pitt Foundation, который посвящен развитию общин и сохранению окружающей среды в северо-западной провинции Камбоджи Баттамбанге. В 2006 году она сотрудничала с Глобальным комитетом здравоохранения для создания в Камбодже Maddox Chivan Children’s Center, детского центра для детей, пораженных ВИЧ. В этом же году Джоли заявила об учреждении фонда Jolie/Pitt Foundation для помощи «Врачам без границ». В 2007 году Джоли и экономист Гене Сперлинг основали Education Partnership for Children of Conflict для детей, пострадавших от техногенных или природных катастроф

Фото: AP / UN High Commissioner for Refugees

«Мне всегда казалось, что стать матерью — это одна из самых страшных, ответственных и отчаянных вещей в мире. Это не татуировка во всю спину»
Находясь в 2002 году в Камбодже на съемках одного из своих фильмов, Анджелина Джоли усыновила своего первого ребенка — cына Мэддокса Шивана

Фото: AP / Brennan Linsley

«Иногда я думаю, мой муж такой потрясающий, что я не знаю, почему он со мной. Но если я делаю его счастливым, тогда это — все, чем я хочу быть»
В 2005 году в прокат вышел фильм «Мистер и миссис Смит», главые роли супругов-киллеров в котором исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. Именно тогда появились слухи об их тайном романе, подтвердившиеся разводом Питта с актрисой Дженнифер Энистон и усыновлением им детей Анджелины Джоли

Фото: AP

«Материнство очень сильно изменило меня. Я поняла, что теперь не могу себе позволить заниматься самоуничтожением»
В браке с Брэдом Питтом Джоли усыновила троих детей и еще троих родила

Фото: Reuters / Eric Gaillard

«Да, я часто резала себя и прыгала с самолета. Все это для того, чтобы почувствовать что-то необычное, потому что все остальное казалось слишком простым»
В 2008 году с участием Джоли вышел фильм-адаптация комиксов Марка Миллера «Особо опасен», мультфильм «Кунг-фу панда» (актриса озвучила Тигрицу) и триллер Клинта Иствуда «Подмена». За этот фильм Джоли была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Universal Pictures

«Обычно все мои татуировки делались в хорошие времена. Татуировка — что-то постоянное, момент самопознания или констатирование того, что вы пришли к выводу»
На теле актрисы более 20 татуировок, в том числе большой черный крест над левым бедром; латинское высказывание Quod me nutrit me destruit («Все, что меня питает, может меня сломать») ниже пупка; буква «Н» на левом запястье в честь ее брата Джеймса Хавена; азиатский тигр внизу спины, узоры и дракон; буддистский амулет для защиты и другие

Фото: Reuters / Luke MacGregor

«Если я спасу чью-то жизнь, это принесет больше пользы. В моей жизни будет больше смысла»
Анджелина Джоли посещала с гуманитарной миссией многие страны, в том числе Ирак (на фото), Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, лагеря иракских беженцев в Иордании, а также побывала с четырехдневным визитом в России на Северном Кавказе

Фото: Reuters / James Deady / U. S. Department of Defense

«В конце своей жизни я хотела бы почувствовать, что сделала все, что могла, во всем, за что бралась»
Анджелина Джоли — одна из первых актрис, выигравшая три подряд премии «Золотой глобус» в трех разных номинациях: «Актриса второго плана в мини-сериале» за «Джорджа Уоллеса» (1997); «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» за картину «Джиа» (1998); «Лучшая актриса в художественном фильме» за «Прерванную жизнь» (1999)

Фото: Reuters / Lucy Nicholson

«Я безрассудна, но не мятежник без причины»
В 2011 году актриса дебютировала в качестве режиссера с фильмом «В краю крови и меда» о взаимоотношениях между сербом и боснийской мусульманкой за несколько дней до начала войны в Боснии и последующего во время боевых действий изнасиловании девушки сослуживцами серба. Сербы посчитали фильм антисербским. Но он был хорошо принят критиками и номинирован на «Золотой глобус»

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

«Мне кажется, что свадьба для детей — это просто красивый четырехъярусный торт»
Несмотря на то, что Питт и Джоли были вместе с 2005 года, поженилась пара только в 2014 году, спустя девять лет отношений. Свадьба была тайной и, по заверению супругов, была устроена только ради детей. В 2016 году пара развелась

Фото: Reuters / Yves Herman

«Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Когда-то мне сказали, что я замираю и задерживаю дыхание, когда кто-то приобнимает меня. Что ж, я до сих пор так делаю»
Джоли не раз признавали не только самой сексуальной, но и одной из самых влиятельных женщин мира. Так, Time включал ее в список самых влиятельных людей мира в 2006 и 2008 году
На фото: кадр из фильма «Малефисента»

Фото: Walt Disney Pictures

«С какого-то момента я поняла, что мне комфортно быть собой — что-то, чего я не чувствовала никогда. И сейчас я могу наконец-то сказать, что моя жизнь так же интересна, как моя работа»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Вот тут, над бровями, у меня складка, потому что мне постоянно приходится их поднимать в удивлении»
В 2014 году на экраны вышел новый фильм Джоли -режиссера «Несломленный» (кадр на фото) — байопик о спортсмене Луи Замперини и его жизни в плену во время Втором мировой войны. В 2017 году вышел новый фильм Джоли — история камбоджийском писательницы и правозащитницы «Сначала они убили моего отца»

Фото: Jolie Pas

«Мать никогда не кричала и никогда не ругалась. Она плакала, и я часто слышала, как она плачет, потому что наши спальни были рядом. Однажды, еще в школе, — не спрашивайте, что я делала, — я пришла домой под утро и увидела ее заплаканное лицо, лицо человека, который проплакал всю ночь»
Мама и тетя актрисы умерли от рака. В 2013 году, чтобы снизить риск заболевания, Джоли решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию — другими словами, удалила молочные железы. Спустя год она призналась, что из тех же соображений удалила яичники

Фото: Reuters / Lefteris Pitarakis

Анджелина Джоли — обладательница награды Джин Хершолт за индивидуальный вклад в гуманитарную деятельность — «гуманитарного Оскара»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В мае 2021 года в прокат вышел последний на данный момент фильм с участием актрисы «Те, кто желает мне смерти». Летом 2022-го Джоли начала работу над экранизацией романа итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови», где исполнительницей главной роли заявлена Сальма Хайек

Фото: Peter Nicholls / Reuters

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