Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе

Анджелина Джоли и Брэд Питт вчера, 30 декабря, оформили развод, сообщил журнал People. Голливудским актерам удалось достичь соглашения спустя восемь лет после начала бракоразводного процесса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Это всего лишь часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть закончилась»,— заявил изданию адвокат актрисы Джеймс Саймон.

Адвокат ее бывшего мужа отказался комментировать информацию. У пары осталось шестеро общих детей, из которых трое — приемные.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2016-м актриса подала на развод. Она утверждала, что супруг оскорблял ее и детей, но обвинения выдвигать отказалась. Позднее они опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что процедура развода и ее детали останутся в тайне, пара также воспользовалась услугами частного судьи. Адвокат актрисы заявил, что она и ее дети не претендуют на общее с Питтом имущество.