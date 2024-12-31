Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем новогоднем обращении поздравил жителей республики с наступающим праздником и подвел итоги года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Раис отметил, что 2024 год запомнился «масштабными, поистине историческими мероприятиями»: первыми мультиформатными «Играми будущего», спортивными играми стран БРИКС и XVI Саммитом БРИКС в Казани. По словам господина Минниханова, эти события позволили гостям из разных стран открыть для себя Татарстан как регион, где в мире и согласии живут представители различных национальностей и конфессий. Он подчеркнул важность сохранения культурного и духовного наследия, которое объединяет народы, проживающие в республике.

Господин Минниханов также отметил высокую явку жителей республики на выборах Президента России и депутатов Государственного Совета Татарстана. Он назвал результаты голосования наглядным свидетельством поддержки татарстанцами курса на укрепление Отечества и процветание региона.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне раис подчеркнул важность всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Сегодня тысячи татарстанцев защищают Родину и мужественно сражаются за будущее России. Как и прежде, мы твердо верим, что Победа будет за нами, и гордимся нашими земляками!» — подчеркнул господин Минниханов.

В завершение раис пожелал жителям Татарстана крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в наступающем году.

Анар Зейналов