Новый президент Грузии Кавелашвили подтвердил курс на евроинтеграцию

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси готов начать переговорный процесс о вступлении в Евросоюз. Грузия, по его словам, никогда не отказывалась от того, чтобы стать членом ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию»,— сказал господин Кавелашвили на ежегодной конференции грузинских послов (цитата по «Интерфаксу»). Другим приоритетом страны президент назвал углубление отношений с США. Также господин Кавелашвили заявил, что власти должны действовать мирным и дипломатичным путем, чтобы объединить страну.

Инаугурация Михаила Кавелашвили состоялась накануне, 29 декабря. В этот же день в стране прошла акция протеста, которая стала 32-й по счету. Новая волна митингов в Грузии началась из-за решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Соглашение об ассоциации с Грузией Евросоюз подписал еще в 2014 году.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».