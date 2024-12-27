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Коммерсантъ FM
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Биткойн нашел своего президента

Победа Дональда Трампа на выборах отправила его курс выше $100 тыс.

Уходящий год можно называть годом биткойна. В начале года крупнейшие инвестбанки добились права создавать ETF на американском рынке с базовым активом в виде ведущей криптовалюты. На этом фоне в марте курс биткойна уверенно обновил исторический максимум, преодолев $70 тыс. Последовавший за этим халвинг подогревал ожидания инвесторов на новое ралли, и оценки не ограничивались шестизначными цифрами. Но «бычью» услугу рынку оказал Дональд Трамп, победивший в президентской гонке в США. Он активно выступал за развитие криптоиндустрии, что послужило поводом для масштабной игры на повышение виртуальных валют. После оглашения результатов выборов курс биткойна не только легко превысил уровень $90 тыс., но и добрался до очередного исторического максимума — $108,4 тыс. Объем вложений в BTC-ETF к концу ноября превысил $100 млрд. На следующий год уже прогнозируется дальнейший рост в 1,5–2 раза, и политика новоизбранного президента США будет этому способствовать.

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