Биткойн нашел своего президента

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Уходящий год можно называть годом биткойна. В начале года крупнейшие инвестбанки добились права создавать ETF на американском рынке с базовым активом в виде ведущей криптовалюты. На этом фоне в марте курс биткойна уверенно обновил исторический максимум, преодолев $70 тыс. Последовавший за этим халвинг подогревал ожидания инвесторов на новое ралли, и оценки не ограничивались шестизначными цифрами. Но «бычью» услугу рынку оказал Дональд Трамп, победивший в президентской гонке в США. Он активно выступал за развитие криптоиндустрии, что послужило поводом для масштабной игры на повышение виртуальных валют. После оглашения результатов выборов курс биткойна не только легко превысил уровень $90 тыс., но и добрался до очередного исторического максимума — $108,4 тыс. Объем вложений в BTC-ETF к концу ноября превысил $100 млрд. На следующий год уже прогнозируется дальнейший рост в 1,5–2 раза, и политика новоизбранного президента США будет этому способствовать.