Захарова рассказала, для чего российский спецборт летал в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что самолет специального летного отряда «Россия» летал в США для проведения ротации сотрудников дипломатической миссии. Согласно данным сервиса FlightRadar24, последний такой рейс состоялся 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ил-96

Фото: ФГБУ «Специальный летный отряд “Россия”» Самолет Ил-96

Фото: ФГБУ «Специальный летный отряд “Россия”»

Из информации на сайте FlightRadar24 следует, что 25 декабря самолет Ил-96 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда 26 декабря отправился в Нью-Йорк, а затем — в Вашингтон. 28 декабря лайнер вернулся в Нью-Йорк и в тот же день — в Москву.

«Очередная ротация дипломатов»,— прокомментировала госпожа Захарова «РИА Новости».

В октябре в Вашингтоне завершил работу посол РФ в США Анатолий Антонов, занимавший должность с 2017 года. Как узнал «Ъ», наиболее вероятный кандидат на должность посла — Александр Дарчиев. Прежде он был послом России в Канаде и возглавлял департамент Северной Америки.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».