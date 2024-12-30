Мэр Ярославля рассказал об устройстве убежищ от БПЛА в подвалах жилых домов

Районные администрации Ярославля занимаются подготовкой подвалов жилых домов к использованию в качестве укрытий при атаках с воздуха. Об этом мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Территориальными администрациями мэрии города Ярославля организована работа совместно с управляющими компаниями по приведению имеющихся в многоквартирных домах подвальных помещений в состояние, пригодное для нахождения жильцов дома в период возможных угроз и опасностей, связанных с угрозой атаки БПЛА»,— сообщил в официальном ответе мэрии глава города Артем Молчанов.

Мэр подчеркнул, что работа ведется согласно ст. 4 и ст. 9 закона «О гражданской обороне», который говорит о том, что подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется «заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Убежища создают согласно методическим рекомендациям, одобренным на заседании эвакуационной комиссии Ярославской области от 28.11.2024. «Ъ-Ярославль» сообщал, что управляющие компании города получают письма из районных администраций с просьбами отчитаться об устройстве в подвалах убежищ от воздействий БПЛА или «воздействия боеприпасов осколочного и фугасного типа». В частности, УК просят поставить в подвалах скамейки и обеспечить запасы питьевой воды.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Ярославль» «Ярославль смотрит вглубь».

Антон Голицын