Ярославль смотрит вглубь

Районные администрации Ярославля попросили управляющие компании (УК) и ТСЖ организовать в подвалах убежища на случай атак БПЛА или падения боеприпасов. В подвалах нужно предусмотреть места для сидения и запасы воды, у ответственных лиц должны быть ключи от убежищ. Названы и сроки выполнения таких работ. Однако в самих управляющих компаниях пока не понимают, за чей счет должны устраиваться убежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В Ярославле подвальные помещения планируют приспособить под укрытия для населения «от воздействия боеприпасов осколочного и фугасного типа». Такую факсограмму администрация Фрунзенского и Красноперекопского районов города направила 25 декабря руководителям управляющих компаний указанных районов.

В факсограмме глава администрации просит предоставить информацию по обследованию подвальных помещений «на предмет создания условий для оборудования и использования <...> как укрытия». Также УК просят до 10 марта 2025 года сообщить, что подвалы приведены в соответствие с требованиями методических рекомендаций. Похожие письма в декабре направила управляющим организациям и администрация Дзержинского района.

Работу по устройству убежищ в подвалах мэрия начала еще в начале года. В апреле директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров направил письмо главам районных администраций города (копия есть у «Ъ-Ярославль») с просьбой «организовать работу совместно с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, активами советов многоквартирных домов». В нем предлагалось привести подвалы в состояние «пригодное для нахождения жильцов дома в период возможных угроз и опасностей, связанных с угрозой атаки БПЛА».

«В данных подвальных помещениях предусмотреть наличие электрического освещения, лавок/мест для сидения, питьевой воды; определение порядка быстрого доступа в подвальные помещения (укрытия), расположенные в жилых домах, закрепление на видном месте для всех жителей многоквартирного дома информации о нахождении ключей в подвальные помещения (укрытия)»,— говорится в письме за подписью Ярослава Овчарова.

Также предлагалось определить лиц, ответственных за хранение ключей и открытие подвалов в случае чрезвычайной ситуации. Более подробные требования содержатся в методических рекомендациях «по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных и других сооружениях подземного пространства» (копия есть в редакции «Ъ-Ярославль»). Они утверждены и.о. министра строительства области и согласованы с региональным МЧС.

В рекомендациях говорится, что в качестве укрытий могут использоваться подвалы жилых зданий, торговых центров, тоннели и подземные переходы. Максимальное время пребывания в таких укрытиях должно составлять 12 часов. В них нужно предусмотреть санитарный пост площадью не менее 8 кв.м, запасы воды из расчета два литра в сутки на человека. Укрытия должны иметь не менее двух выходов, площадь на одного человека должна быть не менее 0,6 кв.м, а высота потолков — не менее 1,7 м. Вход в убежище должен освещаться.

«Для выполнения простейших работ по выходу из заваленных укрытий предусмотреть следующий инструмент (не менее 2 шт.): ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, строительные носилки»,— говорится в методических рекомендациях.

Кроме того, документ рекомендует повесить на домах таблички размером не менее 50 на 60 см с указанием места укрытия, места, где находятся ключи, телефона ответственного лица. Аналогичные методические рекомендации приняты и опубликованы в ряде регионов России. Между тем планы по подготовке укрытий и информированию жителей не были выполнены, например, в Казани, которая 21 декабря подверглась атаке БПЛА, сообщает «Ъ-Волга-Урал» со ссылкой на мэра города Ильсура Метшина.

«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. Эта работа, и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами»,— заявил Ильсур Метшин на заседании оперативного штаба.



Представители управляющих компаний Ярославля на условиях анонимности рассказали, что пока не понимают, как организовать работу по использованию подвалов в качестве убежищ.

«Главный вопрос — кто за все это заплатит. Все деньги в квартплате имеют целевое назначение, расходы на гражданскую оборону там не предусмотрены. Возникает вопрос законности таких трат. Мы пока не видели никакого нормативного документа, который обязывает выполнять эти работы, все идет на уровне рекомендаций и просьб»,— сказал «Ъ-Ярославль» представитель одной из обслуживающих организаций МКД.

В другой УК отметили, что подвалы — общее имущество собственников МКД, и на их использование по Жилищному кодексу нужно согласие жителей. Кроме того, многие подвалы не соответствуют требованиям, например, не имеют второго выхода, или же не могут вместить жителей даже одного дома. В центральной части города многие подвалы используются в коммерческих целях. Возникает и ряд практических вопросов.

«Мы не понимаем, кому доверить ключи от подвалов. Там, где есть консьерж, вопросов нет. Но если давать их жителю дома, он не может находится в квартире круглосуточно»,— сказал представитель УК.

В мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив написать официальный запрос, который был направлен в администрацию города. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году БПЛА несколько раз атаковали Ярославль, однако все аппараты были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений не было.

Антон Голицын