Полигон «Скоково» под Ярославлем реконструируют

В Ярославской области планируется реконструкция полигона твердых коммунальных отходов «Скоково». На сайте госзакупок объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации, стоимость работ оценивается в 48,6 млн руб. Заказчиком выступает АО «Скоково», принадлежащее правительству Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В техническом задании указаны ключевые задачи проекта: уточнение координат полигона, максимальная механизация процессов, установка новых высотных мачт для видеонаблюдения и модернизация системы мойки колес. Также предусмотрен сбор, отвод и очистка поверхностного стока с территории, система отвода образующихся на полигоне газов, система пожаротушения. Будут спроектированы площадки для хранения грунтов.

Планируется аренда дополнительного участка площадью 2000 кв. м. Срок службы полигона после реконструкции составит 25 лет при максимальной загрузке, но может быть увеличен по результатам обоснования. Проектную документацию необходимо разработать до 30 апреля 2026 года, аукцион на поиск подрядчика запланирован на 17 января 2025 года.

Полигон «Скоково» находится недалеко от деревни Скоково у границы Ярославля. Расчетный срок эксплуатации — до 2038 года. По данным на ноябрь 2024 года, полигон заполнен примерно на 40%.

Модернизация полигона уже проводилась на средства, выделенные правительством Москвы после размещения московских отходов в 2018 году. В частности, была закуплена станция очистки фильтрата (стоков с полигона), однако она так и не заработала, в результате чего было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замдиректора полигона. АО «Скоково» подало иск к подрядной организации ООО «Нефтегазсервис» о возврате денег, и в апреле 2023 года выиграло иск.