В Египте акула напала на туристов, один человек погиб

На пляже города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов. По данным местного Министерства окружающей среды, погиб один человек, еще один получил ранения. В российском генконсульстве РФ в Хургаде заявили, что россиян среди пострадавших нет.

«По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший — граждане Италии»,— рассказал «РИА Новости» генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Согласно сообщению Министерства окружающей среды Египта в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), нападение акулы произошло за пределами зоны для безопасного купания. В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из больниц соседнего города Порт-Галиб, ему оказывается необходимая помощь. Глава министерства Ясмин Фуад распорядилась запретить купание в районе нападения в течение двух дней начиная с 30 декабря.