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В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе Москва — Уфа

В Актанышском районе Татарстана легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком на 1138 км трассы Москва — Уфа, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По предварительным данным, водитель Volkswagen на участке сужения дороги врезался в бетонное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Три пассажира легковушки погибли на месте происшествия, водитель скончался по дороге в больницу.

На место аварии выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура района организовала процессуальную проверку и взяла ее результаты под контроль. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анар Зейналов

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