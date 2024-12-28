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Альберт Абрамян может покинуть пост замглавы орловского СКР после праздников

Замруководителя управления СКР по Орловской области Альберт Абрамян может покинуть свой пост после новогодних праздников. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник. Официальной информации об отставке господина Абрамяна нет.

Альберт Абрамян

Фото: управление СКР по Орловской области

Альберт Абрамян начал карьеру в 1993 году с должности помощника нижнепойменского прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Красноярского края. Далее работал старшим следователем прокуратуры хакасского города Саяногорска. Затем занимал разные должности в прокуратуре Адыгеи. С сентября 2007 по январь 2011 работал заместителем руководителя следственного управления при республиканской прокуратуре. Затем до назначения в Орловскую область был замглавы адыгейского управления СКР. На последнюю должность был переведен в апреле 2022 года.

О возможном увольнении господина Абрамяна из орловского ведомства стало известно 10 декабря. Тогда же появилась информация об уходе Петра Юдина с поста главы этого управления. 11 декабря и.о. начальника орловского СКР был назначен Андрей Чапанов. Господин Юдин, как и предполагал «Ъ-Черноземье», стал первым замруководителя пензенского ведомства.

Алина Морозова

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