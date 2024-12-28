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Батайчанка выкупила долг компании из Пролетарска в 37 млн рублей

Долг ОО «МерАл» в 37,6 млн руб. ушел с молотка жительнице Батайска Анне Самохиной. Как следует из сообщения на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, она заплатила за выкуп обязательства 1,1 млн руб. Начальная стоимость долга составляла 33,8 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным видом деятельности «МерАла» было выращивание однолетних растений. Компания работала на рынке с 2004 года, пока Арбитражный суд Ростовской области не признал ее банкротом в августе 2018. Первопричиной послужила задолженность в 3 млн руб. перед производителем топлива ООО «Топаз».

Дмитрий Ковалевский

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