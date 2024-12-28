Как оценивают эффективность инвестиций аналитики BofA

Аналитики BofA оценивают эффективность инвестиций в различные активы с 2000 года. В ренкинг по традиции входят золото, три индекса акций, три вида облигаций, сырье, фонды недвижимости и наличность. За четверть века исследований по пять раз возглавляли ренкинг индекс S&P 500, MSCI EM и сырьевые активы. Три раза это звание заслуживало золото, казначейские облигации и недвижимость. Ни разу первое место не занимали индекс MSCI EAFE, мусорные облигации, а также облигации инвестиционного уровня, максимум они доходили до второго места. Вместе с тем MSCI EAFE и мусорные облигации ни разу не занимали нижней строчки ренкинга. Тогда как сырьевые активы были аутсайдерами семь раз, кэш — шесть раз, золото и US Treasuries — по два раза, по одному разу индекс S&P 500 и облигации инвестиционного уровня.

В рентинге BofA не участвует биткойн, который появился лишь в 2008 году, иначе бы он с большим отрывом занял первое место. В середине декабря 2024 года его курс поднимался до $108,2 тыс., подорожав с начала года более чем на 150%, из которых 50% роста пришлись на последние полтора месяца. Основные позитивные новости валюта черпала в 2024 году с американского рынка, в начале года крупнейшие инвестбанки после долгих лет тяжб получили возможность выпускать на биткойн ETF, ближе к концу года закрепить эффект помогла победа на выборах Дональда Трапа. Как отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, республиканец раскачал инвесторов, объявив гонку за вычислительные мощности для добычи цифровых ресурсов. К тому же господин Трамп пообещал создавать госрезерв в криптовалюте и ослабить регуляторную хватку SEC. «Регуляторная политика не только в США, но и России не только смягчилась, она стала сбалансированной и более дружественной для участников рынка»,— подчеркивает господин Калманович.

Впрочем, отсутствие биткойна в ренкинге BofA оправданно, так как все криптовалюты остаются крайне волатильными и рисковыми активами, цены которых могут резко изменяться под влиянием негативных новостей, слухов и настроений рынка, а потому для инвестиций широкого круга инвесторов они не подойдут. «Даже в 2024 году, несмотря на значительную институционализацию рынка, мы наблюдали несколько раз колебания курса биткойна от 15% до 40% в течение нескольких недель. По альткойнам (все остальные криптовалюты) ценовые колебания доходят до сотни процентов во время роста и 80% при падении»,— отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Причины такой волатильности, по мнению аналитика, в низкой ликвидности рынка, а также огромном многообразии токенов, количество которых исчисляется несколькими тысячами. «Обычные движения в крипте для классических акций и тем более облигаций являются исключительными событиями»,— отмечает господин Антонов.