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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по распискам «О'кей» из-за роста их цены

Московская биржа проводит дискретный аукцион по депозитарным распискам «О'кей» в период с 12:53 до 13:23 МСК в режиме торгов Т+ из-за роста их цены более чем на 20%. В начале дискретного аукциона цена депозитарных расписок составляла 32,92 руб. за штуку.

Стоимость поднялась на 19,1% к закрытию торгов 27 декабря.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом, говорится на сайте Мосбиржи.

Ранее стало известно, что люксембургская O'Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О'кей», сконцентрировавшись на развитии сети дискаунтеров «Да!».

Подробности о деятельности компании — в материале «Ъ» «Менеджменту сказали "О'кей"».

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