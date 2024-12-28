Почти две тысячи полицейских обеспечат безопасность Петербурга на праздники

Почти две тысячи полицейских будут охранять порядок на новогодних мероприятиях, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 28 декабря.

Сотрудники правопорядка предупредили жителей города, что не стоит забывать о личной безопасности и законопослушном поведении, особенно после употребления спиртных напитков.

«Помните, что согласно статье 20.21 КоАП РФ нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, запрещено!»— говорится в сообщении.

Правоохранители рекомендовали петербуржцам уважительно относиться к другим людям, быть спокойными и благоразумными. В этом случае праздник окажется праздником, а не трагедией.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на период новогодних каникул, с 29 декабря по 8 января, метрополитен и наземный общественный транспорт в Петербурге будут работать по графикам воскресенья. Исключение составят новогодняя и рождественская ночи.

Андрей Маркелов