Путин подписал закон об исключении организаций из списка террористических

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм исключения организаций из списка террористических. Российские власти предлагали исключить из перечня террористических и запрещенных «Талибан», удерживающий власть в Афганистане, и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), который пришел к власти в Сирии.

Теперь по закону исключить организацию из списка можно будет по решению суда в том случае, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. До этого в российском законодательстве не был предусмотрен такой механизм.

На рассмотрение Госдумы проект закона внесли 25 ноября, он был принят 17 декабря. Господин Путин в мае говорил, что необходимо выстраивать отношения с «Талибаном», который признан в РФ террористическим с 2003 года. 16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из перечня террористических ХТШ, объявивший 8 декабря о свержении режима президента Башара Асада, который после этого подал в отставку и улетел в Москву.

Об отношениях с Афганистаном — в публикации «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».